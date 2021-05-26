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    Самошников: У Измайлова нереальная техника, на тренировке мог шестерых обыгрывать

    Футбол Сборная России Футбол России Рубин
    Защитник сборной России и «Рубина» Илья Самошников поделился воспоминания о том, как играл в московском «Арарате» вместе с Романом Павлюченко, Маратом Измайловым и Игорем Лебеденко.

    Марат Измайлов
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    Марат Измайлов

    «Всегда удивляло, как Рома [Павлюченко] забивал голы. Если у него есть момент для удара и он находит этот шанс, он всегда забивает. Это очень сильно удивляло. Леша Ребко мог любую передачу отдать — диагональ, низом, плассер, на 70 метров, любую. И 95 процентов передач — точные. Лебеденко очень работоспособный, он никогда не останавливается, всегда бегает на поле. Туда-обратно: сзади помог, потом — впереди.

    У Марата [Измайлова] нереальная техника, работа с мячом. Вот серьезно, был момент, когда мы на тренировке делали одно упражнение: 10 игроков напротив других 10, одни с мячами бегут, другие встречают, отбирают. Так Марат [в конце упражнения] один бегал от шестерых футболистов, обыгрывал их. Честно, у него очень тяжело отнять мяч, он как привязанный.

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    • Ну, и еще они все большие профессионалы. Для меня на тот момент многое было непонятным. Например, не знал, как восстанавливаться, не знал, когда ходить в баню, бассейн, на процедуры. Помню, у меня было микроповреждение и мы отдельно тренировались с Измайловым. После занятия он говорит: "Давай приезжай, сходим в баню, бассейн, восстановимся. Нормально отпустит, если мышцы болят". Конечно, не отказался от такого варианта, приехал, восстановились, в баню и бассейн сходили. И на следующий день сам почувствовал, что мне серьезно легче. Мышцы расслабились за один вечер, и я могу дальше спокойно тренироваться», — приводит слова Самошникова «Матч ТВ».

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