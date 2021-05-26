Канчельскис о Миранчуке: Когда приходишь из слабого чемпионата в Италию, тяжело перестраиваться

Бывший полузащитник «Фиорентины» и «Манчестер Юнайтед»высказался о дебютном сезоне

«Думаю, Миранчук сам не в восторге от своего сезона, хоть и говорит, что доволен.

Все-таки он нечасто выходил, пытался показать свой максимум за очень короткое время. От такого ты вряд ли удовольствие получишь.

Решающим будет следующий сезон, когда Леша пройдет полноценную подготовку с командой.

Просто когда люди приходят из слабого чемпионата в Италию, им очень тяжело перестраиваться.

А еще когда парень играл в основе "Локомотива" и был главным действующим лицом команды, всем от него хочется большего — это тоже психологически давит.

Кстати, что касается игрового времени Миранчука, то тут я совсем не понимаю Гасперини, который выпускает его на 5-7 минут. Ну это что такое вообще?

Смысл какой у таких замен? Так вообще нельзя делать, мне кажется. Если хочешь дать футболисту шанс, дай ему 30-40 минут, тайм. Но никак не 7 минут.

Раз клуб купил его за такие деньги, то он возлагает надежды на этого игрока. В этом свете такое отношение выглядит странноватым.

Не тянет нагрузок? Ну может быть. Как раз для этого ему и нужно больше времени.

В следующем сезоне посмотрим. Надеюсь, ему дадут себя показать», — сказал Канчельскис Sport24.

25-летний хавбек сыграл 31 матч за клуб из Бергамо во всех турнирах и набрал 9 (7+2) очков по системе «гол+пас». Алексей провел на поле 817 минут, играя в среднем по 26 минут за матч.