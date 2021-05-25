Роналду заявил о достижении своей цели в Италии

Нападающий туринского «Ювентуса»подвел итоги сезона 2020/21.

«Старая синьора» заняла лишь четвертое место в Серии А, при этом португалец стал лучшим бомбардиром первенства, забив 29 мячей в 33 матчах.

«В этом году мы не смогли выиграть Серию А. Поздравляю "Интер" с заслуженным триумфом. Но я должен ценить все, чего мы достигли в этом сезоне в "Юве" на командном и на личном уровне.

Речь идет о Суперкубке и Кубке Италии, а также звании лучшего бомбардира Серии А. Это наполняет меня счастьем — я достиг цели, которую поставил, когда перебрался в Италию.

Я смог выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок, а также стать лучшим игроком и бомбардиром в этой великой футбольной стране», — написал Роналду в Instagram.