ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Серхио РамосНа Евро без игроков «Реала». Серхио Рамос будет болеть за Испанию по телевизору
  • 18:09
    • «Фиорентина» назвала имя нового главного тренера
  • 19:19
    • Пять клубов АПЛ интересуются Кралом
  • 18:26
    • Сборная США нанесла Казахстану первое поражение на ЧМ-2021
  • 18:23
    • Экс-наставник «Сассуоло» возглавил «Шахтер»
  • 17:33
    • Назван лучший футболист Бундеслиги в сезоне 2020/21
    Все новости спорта

    Роналду заявил о достижении своей цели в Италии

    Футбол Ювентус Серия A Футбол Италии Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду подвел итоги сезона 2020/21.

    Криштиану Роналду
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Криштиану Роналду

    «Старая синьора» заняла лишь четвертое место в Серии А, при этом португалец стал лучшим бомбардиром первенства, забив 29 мячей в 33 матчах.

    «В этом году мы не смогли выиграть Серию А. Поздравляю "Интер" с заслуженным триумфом. Но я должен ценить все, чего мы достигли в этом сезоне в "Юве" на командном и на личном уровне.

    Речь идет о Суперкубке и Кубке Италии, а также звании лучшего бомбардира Серии А. Это наполняет меня счастьем — я достиг цели, которую поставил, когда перебрался в Италию.

    Я смог выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок, а также стать лучшим игроком и бомбардиром в этой великой футбольной стране», — написал Роналду в Instagram.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Црвена Звезда» сделает золотой дубль
  • «Црвена Звезда» — «Партизан». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Швейцария продолжит набирать очки?
  • Швейцария — Швеция. Прогноз и ставки
  • 2.39
    •
  • Добавит ли Эмери еще один кубок ЛЕ в свою коллекцию?
  • «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.83
  • Экспресс дня 25 мая
  • Сегодня в 22:15
    •  2.25
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Партизан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Швейцария — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:15
    •  2.06
  • Прогноз на матч Вильярреал — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Россия — Дания
  • Хоккей
  • Завтра в 16:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Миннесота — Вегас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Флорида
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Айлендерс — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 01:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Бока Хуниорс — Стронгест
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры