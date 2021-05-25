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    Гендиректор «Нижнего Новгорода»: По бюджету в ФНЛ мы не входили даже в семерку

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    Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов рассказал о бюджете клубы на прошлый и следующий сезоны.

    Равиль Измайлов
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    Равиль Измайлов

    «Мы по бюджету не входили даже в семерку. Знаю, что игрокам, за которых мы соперничали, в других клубах предлагали финансовые условия лучше.

    Называть их считаю не этичным. Кроме того, у нас не было ни одного платного трансфера.

    Мы в облаках не летаем. Афишировать, что прямо сейчас наша цель — еврокубки, было бы странно. Но в будущем от этой цели никто не отказывается.

    В первый сезон я для себя вижу главные задачи так: надо закрепиться в РПЛ и при этом показать интересный футбол, радующий глаз болельщиков.

    В "Нижнем Новгороде" выстроена крепкая структура, но нам еще развиваться и развиваться. Вы в основном спрашиваете про спортивную составляющую, но у меня как у генерального директора много и других задач — коммерческих, маркетинговых, имиджевых.

    Нам надо прибавлять в этих аспектах: для РПЛ, нет смысла лукавить, они у нас не на должном уровне. Но уверен, что со всем справимся», — приводит слова Измайлова Sportbox.ru.

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