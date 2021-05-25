FA отменила дисквалификацию защитника «Челси»

Футбольная ассоциация Англии сообщила об отмене трехматчевой дисквалификации защитника «Челси»

Футболист был наказан по итогам матче 38-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (1:2). На 89-й минуте испанец получил красную карточку после того, как сделал движение рукой в сторону лица полузащитника «Виллы» Джека Грилиша.

После игры стало известно о дисквалификации Аспиликуэты на три матча. Впрочем, независимая комиссия расследовала инцидент и признала, что защитник был несправедливо удален с поля.

Таким образом, Аспиликуэта сможет сыграть за «Челси» в начале следующего сезона.