ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Серхио РамосНа Евро без игроков «Реала». Серхио Рамос будет болеть за Испанию по телевизору
  • 18:09
    • «Фиорентина» назвала имя нового главного тренера
  • 19:19
    • Пять клубов АПЛ интересуются Кралом
  • 18:26
    • Сборная США нанесла Казахстану первое поражение на ЧМ-2021
  • 18:23
    • Экс-наставник «Сассуоло» возглавил «Шахтер»
  • 17:33
    • Назван лучший футболист Бундеслиги в сезоне 2020/21
    Все новости спорта

    FA отменила дисквалификацию защитника «Челси»

    Футбол Челси Астон Вилла АПЛ Футбол Англии Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Футбольная ассоциация Англии сообщила об отмене трехматчевой дисквалификации защитника «Челси» Сесара Аспиликуэты.

    Сесар Аспиликуэта
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сесар Аспиликуэта

    Футболист был наказан по итогам матче 38-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (1:2). На 89-й минуте испанец получил красную карточку после того, как сделал движение рукой в сторону лица полузащитника «Виллы» Джека Грилиша.

    После игры стало известно о дисквалификации Аспиликуэты на три матча. Впрочем, независимая комиссия расследовала инцидент и признала, что защитник был несправедливо удален с поля.

    Таким образом, Аспиликуэта сможет сыграть за «Челси» в начале следующего сезона.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Швейцария продолжит набирать очки?
  • Швейцария — Швеция. Прогноз и ставки
  • 2.39
    •
  • Добавит ли Эмери еще один кубок ЛЕ в свою коллекцию?
  • «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Сможет ли Россия разгромить Данию?
  • Россия — Дания. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.83
  • Экспресс дня 25 мая
  • Сегодня в 22:15
    •  2.39
  • Прогноз на матч Швейцария — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:15
    •  2.06
  • Прогноз на матч Вильярреал — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Россия — Дания
  • Хоккей
  • Завтра в 16:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Миннесота — Вегас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Флорида
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Айлендерс — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 01:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Бока Хуниорс — Стронгест
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Барселона Гуаякиль — Сантос
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры