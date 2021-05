«Шахтер» возглавит тренер «Сассуоло» Де Дзерби

Главный тренер «Сассуоло»займет аналогичный пост в донецком. Эту информацию подтвердил известный итальянский журналист Фабрицио Романо.

«Роберто Де Дзерби покидает "Сассуоло", он переходит в Шахтер», — написал Романо в своем твиттере.

Official and confirmed managers updates from Serie A/Ligue1. 🔴

Gennaro Gattuso leaves Napoli.

Rudi Garcia leaves OL.

Roberto De Zerbi leaves Sassuolo [and he’s joining Shakhtar Donetsk, here we go ⏳🇺🇦].

Adrian Ursea leaves OGC Nice [Galtier is set to sign].