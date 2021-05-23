«Вулверхэмптон» — «МЮ»: счет матча 1:2, обзор голов

В заключительном 38-м туре чемпионата Англии «Вулверхэмптон» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Юнайтед» — 1:2.

Счет на 13-й минуте открыли гости. Джеймс с левого фланга вырезал классный кросс в штрафную, откуда Эланга головой направил мяч в ворота «волков».

Хозяева отыгрались на 39-й минуте. Отличная атака с ходу прошла у «волков», Силва от края штрафной прострелил к вратарской, откуда Семеду в падении протолкнул мяч в ворота «МЮ».

А в добавленное к первому тайму время «МЮ» получил право на пенальти — Сес был не прав при борьбе за мяч в штрафной. Хуан Мата уверенно пробил с 11-метровой отметки — развёл вратаря и мяч по разным углам.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед 1:2 Голы: 0:1 Anthony Elanga (13'), 1:1 Нелсон Семеду (39'), 1:2 Хуан Мата (пенальти) (45') Вулверхэмптон: Руй Патрисиу, Вийи Боли, Конор Коди, Ромен Сес, Райан Айт Нури (Фернандо Марсал, 83'), Рубен Невеш, Нелсон Семеду, Жоау Моутинью, Леандер Дендонкер (Морган Гиббз-Уайт, 60'), Фабиу Силва, Адама Траоре (Виллиан Жозе, 27') Манчестер Юнайтед: Дин Хендерсон, Эрик Бейи, Алекс Теллес, Брендон Уильямс, Аксель Туанзебе, Хуан Мата (Hannibal Mejbri, 82'), Amad (Shola Shoretire, 82'), Даниэль Джеймс (William Fish, 90'), Неманья Матич, Донни ван де Бек, Anthony Elanga Предупреждения: Райан Айт Нури (41'), Леандер Дендонкер (41'), Дин Хендерсон (56'), Вийи Боли (75'), Морган Гиббз-Уайт (90')

«МЮ» с 74 очками финишировал на 2-м месте в таблице АПЛ, гарантировав себе путевку в Лигу чемпионов. «Вулверхэмптон» с 45 очками — 12-й.