«Арсенал» — «Брайтон»: счет 2:0, обзор голов

В 38 туре чемпионата Англиидома победилсо счетом 2:0.

«Канониры» выиграли благодаря дублю Николя Пепе, который сначала выиграл единоборство в штрафной площади, а затем поразил дальний левый угол ворот соперника.

Футбол. Англия. Премьер-лига Арсенал Лондон — Брайтон энд Хоув Альбион 2:0 Голы: 1:0 Николя Пепе (49'), 2:0 Николя Пепе (60') Арсенал Лондон: Бернд Лено, Киран Тирни, Габриэл, Пабло Мари, Калум Чемберс, Мартин Эдегор (Габриэл Мартинелли, 86'), Томас, Николя Пепе, Эмиль Смит Роув (Букайо Сака, 74'), Гранит Джака, Пьер-Эмерик Обамеянг (Александр Ляказетт, 79') Брайтон энд Хоув Альбион: Роберт Санчес, Бен Уайт, Адам Уэбстер, Льюис Данк, Дэниел Бёрн, Ив Биссума, Паскаль Гросс, Якуб Модер, Алиреза Джаханбакш (Адам Лаллана, 46'), Алексис Мак Аллистер (Стивен Альсате, 66'), Леандро Троссард (Аарон Коннолли, 46')

У «Арсенала» по итогу 61 очко и 8 позиция в таблице, которая не позволяет сыграть в еврокубках в следующем сезоне.

«Брайтон» заканчивает сезон с 41 очком в активе. В таблице «Курортники» остановились на 16 месте.