Три дебютанта вошли в расширенный состав сборной Швейцарии на ЕВРО-2020

Тренерский штаб сборнойназвал состав на предстоящий чемпионат Европы.

В список из 29 человек попали три дебютанта — голкипер Грегор Кобель из немецкого «Штутгарта», нападающий французской «Ниццы» Дэн Ндойе и форвард английского «Брайтона» Анди Зекири.

Вратари: Янн Зоммер («Боруссия» Менхенгладбах), Йонас Омлин («Монпелье»), Ивон Мвого (ПСВ), Грегор Кобель («Штутгарт»);

Защитники: Рикардо Родригес («Торино»), Нико Эльведи («Боруссия» Менхенгладбах), Мануэль Аканджи («Боруссия» Дортмунд), Эрай Комерт, Сильван Видмер («Базель»), Кевин Мбабу («Вольфсбург»), Фабиан Шер («Ньюкасл»), Лорис Бенито («Бордо»), Джордан Лотомба («Ницца»), Бечир Омерагич («Цюрих»);

Полузащитники: Гранит Джака («Арсенал»), Ремо Фройлер («Аталанта»), Денис Закария («Боруссия» Менхенгладбах), Джибрил Соу, Стивен Зубер («Айнтрахт» Франкфурт), Кристиан Фасснахт («Янг Бойз»), Эдимилсон Фернандес («Майнц»);

Нападающие: Рубен Варгас («Аугсбург»), Джердан Шакири («Ливерпуль»), Адмир Мехмеди («Вольфсбург»), Харис Сеферович («Бенфика»), Брил Эмболо («Боруссия» Менхенгладбах), Марио Гавранович («Динамо» Загреб), Дан Ндойе («Ницца»), Анди Зекири («Брайтон энд Хоув Альбион»).

Швейцарцы на групповом этапе Евро-2020 встретятся с Турцией, Уэльсом и Италией.