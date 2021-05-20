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    Сафонов отреагировал на информацию об интересе «Брайтона»

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    Голкипер «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Брайтона».

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    «Что касается информации об интересе "Брайтона", то Англия — безусловно интересно, но лично ко мне никто не подходил и ничего не говорил. Я не могу с точностью утверждать, что данная информация правдива.

    Бумаги в клуб? Я не спрашивал, в этот момент мне это неинтересно. На новостях все и закончилось», — приводит слова Сафонова «Чемпионат».

    Сафонов выступает за «Краснодар» с 2017 года. В нынешнем сезоне он провел 28 матчей во всех турнирах, пропустил 45 голов и пять раз сыграл «на ноль».

    Контракт Сафонова с «Краснодаром» истекает летом 2023 года.

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