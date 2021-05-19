«Тоттенхэм» — «Астон Вилла»: счет матча 1:2, обзор голов

Счет в матче был открыт на 8-й минуте. Две ошибки подряд допустили гости на своей половине поля, плохо обрабатывая мяч и теряя его.
Ошибка Накамбы стала фатальной — Бергвейн отобрал у него мяч, убежал к штрафной, сместился в сторону от Макгинна и блестяще пробил под перекладину.
На 20-й минуте счет сравнялся. Накамба просто навесил с фланга в штрафную, а Серхио Регилон подставил ногу, чтобы прервать эту подачу, и срезал мяч в угол собственных ворот. Льорис прыгнул, но спасти не сумел.
А на 38-й минуте Траоре грудью сделал скидку на Уоткинса, Регилон упустил рывок Олли, тот прошёл к углу вратарской «Тоттенхэма», укрыв мяч корпусом от Дайера, и с нескольких метров нанёс удар в ближний угол мимо завалившегося в другую сторону Льориса.
«Тоттенхэм» располагается на 6-м месте в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 59 очков. «Астон Вилла» занимает 11-ю строчку, набрав 52 очка.