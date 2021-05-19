«Тоттенхэм» — «Астон Вилла»: счет матча 1:2, обзор голов

Лондонский «Тоттенхэм» потерпел домашнее поражение от «Астон Виллы» (1:2) в матче 37-го тура чемпионата Англии.

Счет в матче был открыт на 8-й минуте. Две ошибки подряд допустили гости на своей половине поля, плохо обрабатывая мяч и теряя его.

Ошибка Накамбы стала фатальной — Бергвейн отобрал у него мяч, убежал к штрафной, сместился в сторону от Макгинна и блестяще пробил под перекладину.

На 20-й минуте счет сравнялся. Накамба просто навесил с фланга в штрафную, а Серхио Регилон подставил ногу, чтобы прервать эту подачу, и срезал мяч в угол собственных ворот. Льорис прыгнул, но спасти не сумел.

А на 38-й минуте Траоре грудью сделал скидку на Уоткинса, Регилон упустил рывок Олли, тот прошёл к углу вратарской «Тоттенхэма», укрыв мяч корпусом от Дайера, и с нескольких метров нанёс удар в ближний угол мимо завалившегося в другую сторону Льориса.

Футбол. Англия. Премьер-лига Тоттенхэм — Астон Вилла 1:2 Голы: 1:0 Стивен Бергвейн (8'), 1:1 Серхио Регилон (автогол) (20'), 1:2 Олли Уоткинс (39') Тоттенхэм: Уго Льорис, Серхио Регилон, Тоби Алдервейрелд, Эрик Дайер, Джафет Танганга (Мэтт Доэрти, 83'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Сон Хын Мин, Гарри Уинкс (Тангай Н'Домбеле, 74'), Деле Алли, Стивен Бергвейн (Гарет Бэйл, 72'), Гарри Кейн Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Мэтт Таргетт, Кортни Хос, Джон МакГинн, Джек Грилиш (Дуглас Луис, 73'), Бертран Траоре (Jaden Philogene-Bidace, 90'), Марвелоуз Накамба (Carney Chukwuemeka, 89'), Анвар Эль-Гази, Олли Уоткинс Предупреждения: Пьер-Эмиль Хёйбьерг (43'), Джон МакГинн (90')

«Тоттенхэм» располагается на 6-м месте в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 59 очков. «Астон Вилла» занимает 11-ю строчку, набрав 52 очка.