ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Лужники»Прощай, Черкизово. «Локомотив» собрался переезжать в «Лужники»
  • 22:56
    • «Арсенал» вырвал победу у «Кристал Пэлас», Пепе оформил дубль
  • 22:35
    • «Зенит» вырвал победу у ЦСКА и сравнял счет в полуфинале Единой Лиги ВТБ
  • 21:56
    • «Тоттенхэм» проиграл «Астон Вилле», Регилон забил автогол
  • 21:42
    • Колесников завоевал золото ЧЕ на дистанции 100 метров вольным стилем
  • 21:24
    • Российские пловцы взяли золото в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем на ЧЕ
    Все новости спорта

    «Тоттенхэм» проиграл «Астон Вилле», Регилон забил автогол

    «Тоттенхэм» — «Астон Вилла»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол АПЛ Футбол Англии Тоттенхэм Астон Вилла Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Лондонский «Тоттенхэм» потерпел домашнее поражение от «Астон Виллы» (1:2) в матче 37-го тура чемпионата Англии.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 8-й минуте. Две ошибки подряд допустили гости на своей половине поля, плохо обрабатывая мяч и теряя его.

    Ошибка Накамбы стала фатальной — Бергвейн отобрал у него мяч, убежал к штрафной, сместился в сторону от Макгинна и блестяще пробил под перекладину.

    На 20-й минуте счет сравнялся. Накамба просто навесил с фланга в штрафную, а Серхио Регилон подставил ногу, чтобы прервать эту подачу, и срезал мяч в угол собственных ворот. Льорис прыгнул, но спасти не сумел.

    А на 38-й минуте Траоре грудью сделал скидку на Уоткинса, Регилон упустил рывок Олли, тот прошёл к углу вратарской «Тоттенхэма», укрыв мяч корпусом от Дайера, и с нескольких метров нанёс удар в ближний угол мимо завалившегося в другую сторону Льориса.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Тоттенхэм — Астон Вилла 1:2
    Голы: 1:0 Стивен Бергвейн (8'), 1:1 Серхио Регилон (автогол) (20'), 1:2 Олли Уоткинс (39') Тоттенхэм: Уго Льорис, Серхио Регилон, Тоби Алдервейрелд, Эрик Дайер, Джафет Танганга (Мэтт Доэрти, 83'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Сон Хын Мин, Гарри Уинкс (Тангай Н'Домбеле, 74'), Деле Алли, Стивен Бергвейн (Гарет Бэйл, 72'), Гарри Кейн Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Мэтт Таргетт, Кортни Хос, Джон МакГинн, Джек Грилиш (Дуглас Луис, 73'), Бертран Траоре (Jaden Philogene-Bidace, 90'), Марвелоуз Накамба (Carney Chukwuemeka, 89'), Анвар Эль-Гази, Олли Уоткинс Предупреждения: Пьер-Эмиль Хёйбьерг (43'), Джон МакГинн (90')

    «Тоттенхэм» располагается на 6-м месте в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 59 очков. «Астон Вилла» занимает 11-ю строчку, набрав 52 очка.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Аталанта» обыграет «Ювентус» в финале Кубка Италии?
  • «Аталанта» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • «Ливерпуль» снова выиграет?
  • «Бернли» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • Сможет ли «ПСЖ» без Неймара обыграть «Монако» в финале Кубка Франции?
  • «Монако» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.67
  • Экспресс дня 20 мая
  • Завтра в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Вашингтон — Индиана
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Миннесота — Вегас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Торонто — Монреаль
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Айлендерс — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Спортинг Хихон — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Бока Хуниорс — Барселона Гуаякиль
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Олимпия Асунсьон — Интернасьонал
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Флорида
  • Хоккей
  • Послезавтра в 01:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры