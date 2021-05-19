Ройс пропустит Евро-2020

Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Германиирешил отказаться от участия в предстоящем чемпионате Европы.

Свой выбор футболист объяснил накопившейся усталостью.

«Это решение было для меня очень трудным, потому что я горжусь шансом сыграть за свою страну. Но после очень напряженного года для меня и "Боруссии" я принял решение дать своему телу время на восстановление», — написал Ройс в своем инстаграме.

В текущем сезоне 31-летний игрок забил в Бундеслиге семь голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее стало известно, что вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген получил травму колена, из-за которой не поможет сборной Германии на Евро-2020.