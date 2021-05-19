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    Ройс пропустит Евро-2020

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    Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Марко Ройс решил отказаться от участия в предстоящем чемпионате Европы.

    Марко Ройс
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    Марко Ройс

    Свой выбор футболист объяснил накопившейся усталостью.

    «Это решение было для меня очень трудным, потому что я горжусь шансом сыграть за свою страну. Но после очень напряженного года для меня и "Боруссии" я принял решение дать своему телу время на восстановление», — написал Ройс в своем инстаграме.

    В текущем сезоне 31-летний игрок забил в Бундеслиге семь голов и отдал шесть результативных передач.

    Ранее стало известно, что вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген получил травму колена, из-за которой не поможет сборной Германии на Евро-2020.

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