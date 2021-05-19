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    Хедира объявил о завершении карьеры

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    Бывший полузащитник сборной Германии Сами Хедира объявил, что завершает профессиональную карьеру футболиста.

    Сами Хедира
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    Сами Хедира

    В данный момент 34-летний Хедира является игроком «Герты». Матч заключительного тура Бундеслиги против «Хоффенхайма» 22 мая станет последним в карьере полузащитника.

    «Пришло время прощаться. Никогда не бывает легко принимать решения, изменяющие жизнь. Но иногда приходится. В субботу я сыграю в своем последнем матче в карьере!

    Для меня было честью играть за некоторые из крупнейших клубов, выигрывать выдающиеся титулы и быть частью исторического момента, когда мы держали в руках трофей чемпионата мира в 2014 году!

    Спасибо всем болельщикам, товарищам по команде, тренерам и, конечно же, моей семье и друзьям. Вы всегда были рядом со мной в этом путешествии, которое сейчас подходит к концу. Еще увидимся!» — написал Хедира в инстаграме.

    В этом сезоне Хедира провел всего 8 матчей, отдав 2 голевые передачи.

    Ранее он выступал за «Штутгарт», «Реал» и «Ювентус», одержав с клубами победы в Бундеслиге, Ла Лиге, Серии А (5 раз), Кубке Италии (3), Кубке Испании (2), Суперкубках Италии и Испании, Лиге чемпионов, Суперкубке Европы, клубном чемпионате мира.

    Также в составе сборной Германии Хедира становился чемпионом мира в 2014 году.

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