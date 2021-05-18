Фонсека может возглавить «Фиорентину»

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, изначально руководство «Фиорентины» хотело пригласить Дженнаро Гаттузо, который по окончании сезона, скорее всего, покинет «Наполи». Однако у экс-наставника «Милана» другие планы, вариант с «Фиорентиной» его не привлекает.
После этого в «Фиорентине» заинтересовались кандидатурой Фонсеки, который уйдет из «Ромы» после этого сезона.
Отмечается, что португалец хочет остаться в чемпионате Италии.
Rino #Gattuso ha preso tempo con la #Fiorentina allettato maggiormente da altri progetti: crescono le quotazioni di Paulo #Fonseca per la panchina viola: il tecnico portoghese vorrebbe restare in Italia. Stabile #Juric stimato da Pradè e nel mirino del #Torino. #calciomercato— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 17, 2021
Ранее сообщалось, что Фонсека может возглавить «Зенит».