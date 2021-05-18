Фонсека может возглавить «Фиорентину»

Главный тренер «Ромы»может занять аналогичный пост в

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, изначально руководство «Фиорентины» хотело пригласить Дженнаро Гаттузо, который по окончании сезона, скорее всего, покинет «Наполи». Однако у экс-наставника «Милана» другие планы, вариант с «Фиорентиной» его не привлекает.

После этого в «Фиорентине» заинтересовались кандидатурой Фонсеки, который уйдет из «Ромы» после этого сезона.

Отмечается, что португалец хочет остаться в чемпионате Италии.

Rino #Gattuso ha preso tempo con la #Fiorentina allettato maggiormente da altri progetti: crescono le quotazioni di Paulo #Fonseca per la panchina viola: il tecnico portoghese vorrebbe restare in Italia. Stabile #Juric stimato da Pradè e nel mirino del #Torino. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 17, 2021

Ранее сообщалось, что Фонсека может возглавить «Зенит».