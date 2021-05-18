Чорлука: «Локомотив» выразил желание, чтобы я вернулся к ним тренером

Бывший защитник «Локомотива»заявил, что ему поступило предложение от клуба касательно работы тренером.

«Планирую быть в штабе сборной Хорватии на чемпионате Европы, а потом приму решение. Сейчас я вижу себя в этом, буду поступать в тренерскую академию. "Локомотив" выразил желание, чтобы я вернулся туда тренером, работать в тренерском штабе. Так что тренерское призвание — это путь, по которому я хочу идти.

Могу ли я стать ассистентом в двух местах? Посмотрим. Я удивлен, что и сборная, и клуб видят во мне человека, который может помочь в этой роли практически сразу после того, как я закончил карьеру. Люди ценят меня, я этому рад и надеюсь оправдать доверие», — заявил 35-летний Чорлука в интервью Sportske novosti.

Напомним, что Чорлуку выбрали ассистентом тренера сборной Хорватии Златко Далича на Евро-2020.