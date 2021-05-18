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    Чорлука: «Локомотив» выразил желание, чтобы я вернулся к ним тренером

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    Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука заявил, что ему поступило предложение от клуба касательно работы тренером.

    Ведран Чорлука
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    Ведран Чорлука

    «Планирую быть в штабе сборной Хорватии на чемпионате Европы, а потом приму решение. Сейчас я вижу себя в этом, буду поступать в тренерскую академию. "Локомотив" выразил желание, чтобы я вернулся туда тренером, работать в тренерском штабе. Так что тренерское призвание — это путь, по которому я хочу идти.

    Могу ли я стать ассистентом в двух местах? Посмотрим. Я удивлен, что и сборная, и клуб видят во мне человека, который может помочь в этой роли практически сразу после того, как я закончил карьеру. Люди ценят меня, я этому рад и надеюсь оправдать доверие», — заявил 35-летний Чорлука в интервью Sportske novosti.

    Напомним, что Чорлуку выбрали ассистентом тренера сборной Хорватии Златко Далича на Евро-2020.

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