«Брайтон» — «Манчестер Сити»: счет матча 3:2, обзор голов

в выездном матче 37-го тура английской Премьер-лиги проиграл— 2:3.

«Горожане» вышли вперед уже на 2-й минуте, когда Рияд Марез вырезал подачу на дальнюю штангу, а Илкай Гюндоган опередил защитника и точно пробил головой.

На 10-й минуте гости остались в меньшинстве из-за удаления Жоау Канселу, который получил красную карточку за фол последней надежды.

Несмотря на это, на 48-й минуте подопечные Пепа Гвардиолы забили свой второй гол. Фил Фоден совершил перехват в центре поля, убежал по флангу от защитника, ворвался в штрафную и с носка пробил в дальний угол.

Спустя две минуты «Брайтон» сократил отставание. Леандро Троссар подхватил мяч после неудачной передачи Мареза, вошел в штрафную, раскидал трех защитников и пробил под перекладину.

На 72-й минуте Адам Уэбстер сравнял счет, нанеся точный удар головой после навеса Паскаля Гросса.

Еще через четыре минуты отличился Дэниел Берн, который в ближнем бою со второй попытки переиграл Эдерсона.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брайтон энд Хоув Альбион — Манчестер Сити 3:2 Голы: 0:1 Илкай Гюндоган (2'), 0:2 Филип Фоден (48'), 1:2 Леандро Троссард (50'), 2:2 Адам Уэбстер (72'), 3:2 Дэниел Бёрн (76') Брайтон энд Хоув Альбион: Роберт Санчес, Бен Уайт, Адам Уэбстер, Дэниел Бёрн, Ив Биссума, Паскаль Гросс, Якуб Модер, Стивен Альсате (Анди Зачири, 65'), Алексис Мак Аллистер, Алиреза Джаханбакш (Адам Лаллана, 49'), Дэнни Уэлбек (Леандро Троссард, 29') Манчестер Сити: Эдерсон Мораес, Рубен Диаш, Джон Стоунс, Александр Зинченко, Жоау Канселу, Илкай Гюндоган (Фернандиньо, 56'), Родриго Эрнандес, Бернарду Силва (Габриэл Жезус, 77'), Ферран Торрес (Эрик Гарсия, 15'), Рияд Марез, Филип Фоден Предупреждения: Алиреза Джаханбакш (27'), Бернарду Силва (73'), Рубен Диаш (79'), Фернандиньо (82'), Адам Уэбстер (90') Удаление: Жоау Канселу (10')

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» занимает первое место (83 очка), а «Брайтон» — 15-е (41 очко).