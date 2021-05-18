«Брайтон» — «Манчестер Сити»: счет матча 3:2, обзор голов

«Горожане» вышли вперед уже на 2-й минуте, когда Рияд Марез вырезал подачу на дальнюю штангу, а Илкай Гюндоган опередил защитника и точно пробил головой.
На 10-й минуте гости остались в меньшинстве из-за удаления Жоау Канселу, который получил красную карточку за фол последней надежды.
Несмотря на это, на 48-й минуте подопечные Пепа Гвардиолы забили свой второй гол. Фил Фоден совершил перехват в центре поля, убежал по флангу от защитника, ворвался в штрафную и с носка пробил в дальний угол.
Спустя две минуты «Брайтон» сократил отставание. Леандро Троссар подхватил мяч после неудачной передачи Мареза, вошел в штрафную, раскидал трех защитников и пробил под перекладину.
На 72-й минуте Адам Уэбстер сравнял счет, нанеся точный удар головой после навеса Паскаля Гросса.
Еще через четыре минуты отличился Дэниел Берн, который в ближнем бою со второй попытки переиграл Эдерсона.
В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» занимает первое место (83 очка), а «Брайтон» — 15-е (41 очко).