Месси и Агуэро — в составе сборной Аргентины на ближайшие матчи отбора ЧМ-2022

Стала известна заявка сборнойна предстоящие игры отборочного раунда чемпионата мира-2022 против национальных команд Чили и Колумбии.

Стоит отметить, что в данный список были включены несколько звездных футболистов: Лионель Месси, Серхио Агуэро, Анхель ди Мария, Лаутаро Мартинес.

Аргентина примет Чили 3 июня, а 8 июня на выезде сыграет со сборной Колумбии.

#EliminatoriasQatar2022 El entrenador @lioscaloni dio a conocer la lista de convocados del exterior para la doble fecha ante @LaRoja 🇨🇱 y @FCFSeleccionCol 🇨🇴 pic.twitter.com/RRlDJtjNEE — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) May 16, 2021

После четырех проведенных матчей квалификационного этапа в Южной Америке «альбиселесте» набрали десять баллов и располагаются на второй строчке в таблице.