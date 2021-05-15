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    Все новости спорта

    «Саутгемптон» одержал вторую победу подряд в АПЛ

    «Саутгемптон» — «Фулхэм»: счет 3:1, обзор голов

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    В поединке 36 тура АПЛ «Саутгемптон» со счетом 3:1 победил «Фулхэм».

    Тео Уолкотт
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    Тео Уолкотт

    Результативными ударами в составе «Святых» отметились Че Адамс, Натан Телла и Тео Уолкотт.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Саутгемптон — Фулхэм 3:1
    Голы: 1:0 Че Адамс (27'), 2:0 Нейтан Телла (60'), 2:1 Fabio Carvalho (75'), 3:1 Тео Уолкотт (82') Саутгемптон: Алекс Маккарти, Кайл Уолкер-Питерс, Янник Вестергор, Джек Стивенс, Мохаммед Салису, Джеймс Уорд-Праус, Нейтан Редмонд, Стюарт Армстронг (Ибраима Диало, 78'), Такуми Минамино (Тео Уолкотт, 76'), Дэнни Ингс (Нейтан Телла, 58'), Че Адамс Фулхэм: Альфонс Ареола, Кенни Тете, Йоаким Андерсен, Олуватосин Адарабиойо, Ола Эйна (Джо Брайан, 62'), Бобби Рид, Харрисон Рид, Джошуа Онома (Джош Майя, 76'), Андре Франк Замбо Ангисса (Адемола Лукман, 63'), Fabio Carvalho, Иван Кавалейру Предупреждение: Йоаким Андерсен (26')

    С двумя победами подряд «Саутгемптон» занимает 13 место. «Фулхэм» покинет АПЛ по окончании сезона. Это третье фиаско подряд для «Коттеджеров».

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