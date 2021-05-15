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    «Роме» обыграла «Лацио», лишив команду Индзаги шансов на ЛЧ

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    В матче 37-го тура чемпионата Италии «Рома» на своем поле обыграла «Лацио» со счетом 2:0.

    «Рома» — «Лацио»
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    «Рома» — «Лацио»

    На 42-й минуте счет открыл армянский полузащитник Генрих Мхитарян. На 78-й перевес «Ромы» увеличил испанский нападающий Педро.

    «Лацио» заканчивал встречу вдесятером — на 88-й минуте второе предупреждение получил Франческо Ачерби.

    Футбол. Италия. Серия А
    Рома — Лацио 2:0
    Голы: 1:0 Генрих Мхитарян (42'), 2:0 Педро Родригес (78') Рома: Даниэл Фузато, Рик Карсдорп, Рожер Ибаньес (Мараш Кумбула, 38'), Джанлука Манчини, Бруно Перес (Давиде Сантон, 46'), Бриан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (Гонсало Вильяр, 72'), Ebrima Darboe, Генрих Мхитарян, Стефан Эль-Шаарави (Педро Родригес, 72'), Эдин Джеко (Борха Майораль, 90') Лацио: Пепе Рейна, Штефан Даниэл Раду (Фелипе Кайседо, 73'), Франческо Ачерби, Адам Марушич (Мохамед Фарес, 73'), Лукас Лейва, Луис Альберто, Сенад Лулич (Луис Фелипе, 59'), Сергей Милинкович-Савич (Жан-Даниэль Акпа Акпро, 84'), Мануэль Лаццари, Чиро Иммобиле, Ведат Мурики (Андреас Перейра, 59') Предупреждения: Бруно Перес (16'), Франческо Ачерби (23'), Давиде Сантон (47'), Франческо Ачерби (87')

    «Лацио», оставшись с 67 очками после 36 игр, занимает шестое место. Бело-голубые потеряли шансы на попадание в Лигу чемпионов. У «Ювентуса», который идет четвертым, — 75 очков. «Рома», набрав 61 очко в 37 встречах, находится на седьмой строчке таблицы.

    18 мая «Лацио» примет «Торино» в перенесенном матче 25-го тура. «Рома» завершит чемпионат 23 мая выездной игрой против «Специи».

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