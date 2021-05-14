Тульский «Арсенал» не будет выкупать Джорджевича у «Локомотива»

Нападающий «Локомотива», выступающий на правах аренды за тульский, вернётся в стан железнодорожников.

«Канониры» не планируют по окончании нынешнего сезона выкупать контракт 26-летнего черногорца, сообщил агент игрока Игорь Глушевич.

«Тульский "Арсенал" не будет выкупать Луку. Он вернётся в "Локомотив". Уйдёт ли он в другой клуб летом? Нет, он останется в Локомотиве», — приводит слова Глушевича Sport24.

Напомним, аренда Джорджевича в «Арсенале» завершится 30 июня 2021 года. Контракт форварда с «Локомотивом» рассчитан до лета 2023 года

В составе тульских «канониров» Лука успел провести 14 матчей в Российской Премьер-Лиге, забить два гола и отдать две результативные передачи.