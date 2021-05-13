Агент: Приоритет Новосельцева — остаться в «Сочи»

Иван Новосельцев Фото: globallookpress.com
Контракт 29-летнего футболиста с сочинским клубом истекает 30 июня.
«Продление контракта с "Сочи"? Новосельцев не против остаться в команде. Насколько я знаю, тренерский штаб заинтересован в нем. Мы ждем конца сезона.
Важно, где "Сочи" будет играть в следующем сезоне. От попадания в еврокубки многое зависит. Конкретика появится по завершении последней игры.
Интерес к Новосельцеву? Да, обращаются по нему. Но для Новосельцева приоритет — это остаться в Сочи», — сказал Клюев «Матч ТВ».
В текущем сезоне РПЛ Новосельцев провел 15 матчей и отдал одну результативную передачу.