Агент: Приоритет Новосельцева — остаться в «Сочи»

Агент, представляющий защитника «Сочи», рассказал о будущем футболиста в составе южан.

Контракт 29-летнего футболиста с сочинским клубом истекает 30 июня.

«Продление контракта с "Сочи"? Новосельцев не против остаться в команде. Насколько я знаю, тренерский штаб заинтересован в нем. Мы ждем конца сезона.

Важно, где "Сочи" будет играть в следующем сезоне. От попадания в еврокубки многое зависит. Конкретика появится по завершении последней игры.

Интерес к Новосельцеву? Да, обращаются по нему. Но для Новосельцева приоритет — это остаться в Сочи», — сказал Клюев «Матч ТВ».

В текущем сезоне РПЛ Новосельцев провел 15 матчей и отдал одну результативную передачу.