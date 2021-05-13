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    Агент: Приоритет Новосельцева — остаться в «Сочи»

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    Агент Александр Клюев, представляющий защитника «Сочи» Ивана Новосельцева, рассказал о будущем футболиста в составе южан.

    Иван Новосельцев
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    Иван Новосельцев

    Контракт 29-летнего футболиста с сочинским клубом истекает 30 июня.

    «Продление контракта с "Сочи"? Новосельцев не против остаться в команде. Насколько я знаю, тренерский штаб заинтересован в нем. Мы ждем конца сезона.

    Важно, где "Сочи" будет играть в следующем сезоне. От попадания в еврокубки многое зависит. Конкретика появится по завершении последней игры.

    Интерес к Новосельцеву? Да, обращаются по нему. Но для Новосельцева приоритет — это остаться в Сочи», — сказал Клюев «Матч ТВ».

    В текущем сезоне РПЛ Новосельцев провел 15 матчей и отдал одну результативную передачу.

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