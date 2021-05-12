В УЕФА начали расследование в отношении «Барселоны», «Реала» и «Ювентуса»

объявили, что в отношениибыло открыто расследование. Это касается проекта Суперлиги.

«В соответствии с пунктом 31 (4) Дисциплинарного регламента УЕФА, сегодня были назначены инспекторы УЕФА по этике и дисциплинарным вопросам для проведения дисциплинарного расследования по делу о возможном нарушении нормативно-правовой базы УЕФА "Реалом", "Барселоной" и "Ювентусом" из-за связи с проектом так называемой Суперлиги», — говорится в заявлении УЕФА.

Напомним, что остальные клубы объявили о выходе из Суперлиги. Их конфликт с УЕФА урегулирован.