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    Шалимов объяснил, почему Смолов не попал в состав сборной России на Евро-2020

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    Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мнением о расширенном составе сборной России для подготовки к Евро-2020.

    Игорь Шалимов
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    Игорь Шалимов

    «Думаю, ничего необычного нет. Пока игры сборной не начались, болельщики разных клубов будут говорить, что не хватает их футболистов. Например, фанаты "Локомотива" будут спрашивать, почему нет Гилерме или Смолова. В целом можно поспорить, но всё понятно. Хотя какие-то вопросы есть у меня, как и у всех болельщиков.

    Вдруг есть какие-то дела помимо футбола, может, какой-то разговор был у Черчесова со Смоловым. Но если мы берем четырех нападающих, то Федя уступает всем троим в игре спиной и игре головой. Мы играем с Бельгией и Данией, всё равно длинные передачи будут, поэтому Федя в этом плане уступает. Черчесов не забывает про манеру игры. А вызывать четырех нападающих, а потом отпускать Смолова домой — как-то неправильно.

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    • Думаю, мы как минимум в двух матчах будем играть в три защитника. А из тех, кого отцепят, наверное, стоит говорить о молодых. Например, Захарян», — приводит слова Шалимова «Матч ТВ».

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