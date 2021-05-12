Шалимов объяснил, почему Смолов не попал в состав сборной России на Евро-2020

Бывший главный тренер «Краснодара»поделился мнением о расширенном составе сборной России для подготовки к Евро-2020.

«Думаю, ничего необычного нет. Пока игры сборной не начались, болельщики разных клубов будут говорить, что не хватает их футболистов. Например, фанаты "Локомотива" будут спрашивать, почему нет Гилерме или Смолова. В целом можно поспорить, но всё понятно. Хотя какие-то вопросы есть у меня, как и у всех болельщиков.

Вдруг есть какие-то дела помимо футбола, может, какой-то разговор был у Черчесова со Смоловым. Но если мы берем четырех нападающих, то Федя уступает всем троим в игре спиной и игре головой. Мы играем с Бельгией и Данией, всё равно длинные передачи будут, поэтому Федя в этом плане уступает. Черчесов не забывает про манеру игры. А вызывать четырех нападающих, а потом отпускать Смолова домой — как-то неправильно.

Думаю, мы как минимум в двух матчах будем играть в три защитника. А из тех, кого отцепят, наверное, стоит говорить о молодых. Например, Захарян», — приводит слова Шалимова «Матч ТВ».