«Сельта» — «Хетафе»: счет матча 1:0, обзор гола

нанесла поражениев домашнем матче 36-го тура испанской Примеры.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Нолито Фото: rccelta.es

Встреча, которая прошла на стадионе «Балаидос», завершилась со счетом 1:0.

Команда из Виго забила победный гол на 24-й минуте усилиями Нолито, которому ассистировал Санти Мина.

Для галисийцев эта победа в национальном первенстве стала четвертой подряд.

Футбол. Испания. Примера Сельта — Хетафе 1:0 Гол: 1:0 Нолито (24') Сельта: Иван Вильяр, Джозеф Айду, Аарон Кариколь, Кевин Васкес, Carlos Dominguez, Денис Суарес, Франсиско Пейнадо, Нолито (Аугусто Солари, 69'), Брайс Мендес (Джордан Холсгров, 69'), Яго Аспас, Сантьяго Мина (Уго Мальо, 82') Хетафе: Давид Сория, Даконам Ортега Дьене, Чема, Матиас Оливера, Дамиан Суарес, Карлос Аленья, Марк Кукурелья, Неманья Максимович, Juan Iglesias (Такэфуса Кубо, 60'), Angel Algobia, Энес Унал (Хайме Мата, 60') Предупреждения: Дамиан Суарес (67'), Денис Суарес (90'), Чема (90'), Матиас Оливера (90')

В турнирной таблице Примеры «Сельта» занимает восьмое место (50 очков), а «Хетафе» — 16-е (34 очка).

«Уэска» на своем поле одолела «Атлетик» из Бильбао со счетом 1:0.

Победный для хозяев гол на 61-й минуте забил Сандро Рамирес.

Футбол. Испания. Примера Уэска — Атлетик 1:0 Гол: 1:0 Сандро Рамирес (61') Уэска: Альваро Фернандес, Хорхе Пулидо, Димитриос Сиовас, Денис Вавро, Пабло Маффео (Педро Лопес, 81'), Давид Феррейро (Педро Москера, 85'), Хавьер Галан (Даниэль Эскрих, 73'), Микель Рико (Серхио Гомес, 74'), Хайме Сеоане, Сандро Рамирес (Идрисса Думбия, 73'), Рафаэль Мир Висенте Атлетик: Унай Симон, Унай Нуньес, Иньиго Мартинес, Оскар де Маркос, Микель Баленсиага, Хон Морсильо (Рауль Гарсия, 66'), Микель Весга (Унай Венседор, 76'), Ибай Гомес (Алехандро Беренгер, 66'), Унаи Лопес, Ойан Сансет, Асьер Вильялибре (Иньяки Уильямс, 73') Предупреждение: Унаи Лопес (62')

«Уэска» занимает 17-е место в турнирной таблице (33 очка), а «Атлетик» — девятое (46 очков).