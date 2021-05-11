Лев планирует вернуть Мюллера в сборную Германии

Полузащитникможет вернуться в сборную, сообщает Bild.

По данным источника, главный тренер немецкой сборной Йоахим Лев заинтересован в возвращении 31-летнего игрока. Тренер уже позвонил Мюллеру и сказал ему о своем желании.

Отметим, что в 2019 году Лев заявил, что больше не будет вызывать в команду Мюллера, Хуммельса и Боатенга. Свое решение он обосновал желанием освежить сборную молодыми игроками. Форвард отыграл за «манншафт» 100 матчей, забил 38 голов и сделал 36 ассистов.

Германия на групповом этапе Евро-2020 встретится с Францией, Португалией и Венгрией.