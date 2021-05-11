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    Лев планирует вернуть Мюллера в сборную Германии

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    Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер может вернуться в сборную Германии, сообщает Bild.

    Томас Мюллер
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    Томас Мюллер

    По данным источника, главный тренер немецкой сборной Йоахим Лев заинтересован в возвращении 31-летнего игрока. Тренер уже позвонил Мюллеру и сказал ему о своем желании.

    Отметим, что в 2019 году Лев заявил, что больше не будет вызывать в команду Мюллера, Хуммельса и Боатенга. Свое решение он обосновал желанием освежить сборную молодыми игроками. Форвард отыграл за «манншафт» 100 матчей, забил 38 голов и сделал 36 ассистов.

    Германия на групповом этапе Евро-2020 встретится с Францией, Португалией и Венгрией.

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