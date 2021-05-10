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    «Урал» победил «Ростов» благодаря одному голу

    «Урал» — «Ростов»: счет 1:0, обзор гола

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    «Урал» в матче 29 тура РПЛ победил «Ростов» с минимальным результатом 1:0.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    Единственный гол в матче забил Рамазан Гаджимурадов на 37 минуте. Также мог отличиться Павел Погребняк, но его гол отменили после VAR.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Урал — Ростов 1:0
    Гол: 1:0 Рамазан Гаджимурадов (37') Урал: Ярослав Годзюр, Стефан Страндберг, Игорь Калинин, Арсен Адамов, Алексей Герасимов, Андрей Егорычев (Алексей Евсеев, 88'), Рафал Аугустыняк, Бранко Йовичич, Вячеслав Подберёзкин (Даниэль Мишкич, 72'), Рамазан Гаджимурадов (Ylldren Ibrahimaj, 82'), Павел Погребняк Ростов: Сергей Песьяков, Хайтам Алеесами, Деннис Хаджикадунич (Денис Терентьев, 74'), Алексей Козлов, Максим Осипенко, Кэнто Хасимото, Данил Глебов (Владимир Обухов, 90'), Georgi Makhatadze (Павел Мамаев, 46'), Pontus Almqvist (Роман Тугарев, 64'), Али Соу, Дмитрий Полоз (Кирилл Фольмер, 46') Предупреждения: Деннис Хаджикадунич (40'), Павел Погребняк (69'), Хайтам Алеесами (84')

    «Ростов» потерпел третье поражение в пяти матчах и занимает 9 место (43 очка). «Урал» идет на 12 месте с 34 очками. Команда прервала серию из четырех матчей без побед.

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