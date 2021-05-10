Карпин: В раздевалке я сказал, что нужно поменять всех и главного тренера

Главный тренер «Ростова»подвел итоги выездного матча 29-го тура чемпионата России с(0:1).

«В чем причина того, что моя команда провела два совершенно разных тайма у вашей команды? В том, что мы "не приехали" на игру. На первый тайм.

Что сказал в раздевалке? Что нужно поменять всех и главного тренера, если так можно было бы сделать.

У "Урала" также не было мотивации, как и у нас, если смотреть на турнирную ситуацию, но вы видели, как они вышли выигрывать с первых минут.

Если бы я видел, что игроки не настроены на матч, то вышли бы другие футболисты сразу», — приводит слова Карпина клубная пресс-служба ростовчан.

Перед заключительным туром «Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице. 16 мая команда на своем поле примет «Краснодар».

Ростовчане не смогут подняться выше восьмого места в таблице по итогам нынешнего сезона РПЛ.