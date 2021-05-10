Макгрегор ведет переговоры по покупке «Селтика»

Боец UFC и бывший чемпион промоушена в двух весовых категорияхсообщил, что ведет переговоры о покупке шотландского

В настоящее время контрольным пакетом акций клуба владеет миллиардер Дермот Десмонд.

«Честно говоря, зашел разговор о "Селтике" — чтобы приобрести акции у Дермота Десмонда. Я определенно заинтересован в том, чтобы на определенном этапе стать владельцем спортивной команды! И "Селтик", и "Манчестер Юнайтед" — команды, которые мне нравятся», — написал Макгрегор в Twitter.

Макгрегор проведет ближайший бой в ночь на 11 июля против американца Дастина Порье. На счету 32-летнего ирландца 22 победы и пять поражений в ММА.