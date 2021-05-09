«Валенсия» — «Вальядолид»: счет 3:0, обзор голов

на своем поле разгромиласо счетом 3:0 в матче 35 тура Примеры.

В составе «Бэтменов» дубль сделал Макси Гомес. В конце встречи отметился Тьерри Коррейя, а ассистировал ему Денис Черышев.

Футбол. Испания. Примера Валенсия — Вальядолид 3:0 Голы: 1:0 Максимилиано Гомес (45'), 2:0 Максимилиано Гомес (48'), 3:0 Тьерри Корреа (89') Валенсия: Яспер Силлессен, Габриэл Паулиста, Муктар Дьякаби, Уго Гильямон, Тьерри Корреа, Гонсалу Гуэдеш (Денис Черышев, 77'), Карлос Солер (Давид Хасон, 86'), Хосе Гайя, Даниэль Васс (Кристиан Олива, 86'), Ли Кан Ин (Урош Рачич, 65'), Максимилиано Гомес (Кевин Гамейро, 77') Вальядолид: Хорди Масип, Санчес Хавьер (Кико, 70'), Джавад Эль-Амик, Сайди Джанко (Кенан Кодро, 70'), Лукас Оласа, Рубен Алькарас (Пабло Эрвияс, 59'), Роке Меса, Мичел Эрреро (Кике Перес, 70'), Шош-Зальман Вайссман, Оскар Плано, Жоау Филипе (Маркос де Соуза, 58')

После 35 туров «Валенсия» набрала 39 очков и занимает 13 место. У «Вальядолида» 17 место и 31 очко на счету.