ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маркос АлонсоПраздник не состоялся. «Челси» отсрочил чемпионство «МанСити»
  • 19:15
    • УЕФА может отдать Стамбулу финал ЛЧ в 2023 году
  • 18:37
    • Источник: «Спартак» летом расстанется с Ташаевым и Мирзовым
  • 18:22
    • Хэмилтон выиграл Гран-при Испании, Мазепин — 19-й
  • 18:10
    • Гол Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Парму»
  • 18:01
    • «Ман Юнайтед» на выезде обыграл «Астон Виллу»
    Все новости спорта

    «Валенсия» дома победила «Вальядолид»

    «Валенсия» — «Вальядолид»: счет 3:0, обзор голов

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Валенсия Вальядолид Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    «Валенсия» на своем поле разгромила «Вальядолид» со счетом 3:0 в матче 35 тура Примеры.

    «Валенсия» дома победила «Вальядолид»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В составе «Бэтменов» дубль сделал Макси Гомес. В конце встречи отметился Тьерри Коррейя, а ассистировал ему Денис Черышев.

    Футбол. Испания. Примера
    Валенсия — Вальядолид 3:0
    Голы: 1:0 Максимилиано Гомес (45'), 2:0 Максимилиано Гомес (48'), 3:0 Тьерри Корреа (89') Валенсия: Яспер Силлессен, Габриэл Паулиста, Муктар Дьякаби, Уго Гильямон, Тьерри Корреа, Гонсалу Гуэдеш (Денис Черышев, 77'), Карлос Солер (Давид Хасон, 86'), Хосе Гайя, Даниэль Васс (Кристиан Олива, 86'), Ли Кан Ин (Урош Рачич, 65'), Максимилиано Гомес (Кевин Гамейро, 77') Вальядолид: Хорди Масип, Санчес Хавьер (Кико, 70'), Джавад Эль-Амик, Сайди Джанко (Кенан Кодро, 70'), Лукас Оласа, Рубен Алькарас (Пабло Эрвияс, 59'), Роке Меса, Мичел Эрреро (Кике Перес, 70'), Шош-Зальман Вайссман, Оскар Плано, Жоау Филипе (Маркос де Соуза, 58')

    После 35 туров «Валенсия» набрала 39 очков и занимает 13 место. У «Вальядолида» 17 место и 31 очко на счету.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» и «Севилья» снова «засушат» игру?
  • «Реал» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • Шоу от монегасков заказывали?!
  • «Реймс» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Выбьет ли «Юве» миланцев из борьбы за Лигу чемпионов?
  • «Ювентус» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.47
  • Экспресс дня 9 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Реал — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Ювентус — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Спартак — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Касаткина — Пегула
  • Теннис
  • Завтра в 11:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Нисикори — Фоньини
  • Теннис
  • Завтра в 11:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Порту — Фаренсе
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  1.97
  • Прогноз на матч Чилич — Бублик
  • Теннис
  • Завтра в 11:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Филадельфия — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры