«Реймс» — «Монако»: счет 0:1, обзор голов

Элиот Матацо Фото: globallookpress.com
«Монегаски» выиграли благодаря голу, который забил полузащитник Элиот Матацо.
Футбол. Франция. Лига 1
Реймс — Монако 0:1
Гол: 0:1 Элиот Матазо (20') Реймс: Предраг Райкович, Ваут Фас, Гислейн Конан, Юнис Абдельхамид, Томас Фоке, Ксавье Шавалерен, Маршал Манетси, Морету Кассаман (Дерек Кутеса, 65'), Булайе Диа (Кай Сирхёйс, 86'), Натанаэль Мбюкю (Эль Билал Туре, 75'), Матьё Кафаро (Alexis Flips, 66') Монако: Бенжамен Леком, Гильермо Марипан, Аксель Дисаси (Джибриль Сидибе, 65'), Бенуа Бадьяшиль, Орельен Чуаэми, Caio Henrique, Юссуф Фофана, Рубен Агилар (Крислен Матсима, 90'), Виссам Бен-Йеддер (Александр Головин, 80'), Кевин Фолланд (Фоде Балло, 90'), Элиот Матазо (Желсон Мартинш, 65') Предупреждения: Маршал Манетси (31'), Бенуа Бадьяшиль (39'), Гильермо Марипан (89'), Александр Головин (90')
Набрав 74 очка, «Монако» вышел на 3 место и вернулся в зону Лиги чемпионов. «Реймс» продолжает безвыигрышную серию и с 42 очками занимает 13 позицию.