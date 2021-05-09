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    «Сассуоло» одержал победу над «Дженоа»

    «Дженоа» — «Сассуоло»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Дженоа Сассуоло Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    «Сассуоло» одержал победу над «Дженоа» в выездном матче 35-го тура итальянской Серии А.

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    Встреча, которая прошла на стадионе «Луиджи Феррарис», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

    По голу у победителей забили Джакомо Распадори и Доменико Берарди, отличившись на 14-й и 66-й минутах.

    Генуэзцы ответили точным ударом Давиде Дзаппакосты на 85-й минуте.

    Футбол. Италия. Серия А
    Дженоа — Сассуоло 1:2
    Голы: 0:1 Джакомо Распадори (14'), 0:2 Доменико Берарди (66'), 1:2 Давиде Дзаппакоста (85') Дженоа: Маттиа Перин, Кристиан Сапата, Эдоардо Гольданига, Андреа Мазиелло, Валон Бехрами (Франческо Кассата, 68'), Миха Зайц (Марко Пьяца, 75'), Паоло Гильоне (Эльдор Шомуродов, 46'), Милан Бадель, Давиде Дзаппакоста, Горан Пандев (Николо Ровелла, 68'), Маттиа Дестро (Gianluca Scamacca, 68') Сассуоло: Андреа Консильи, Рожерио, Влад Кирикеш, Йереми Тольян, Джанмарко Феррари, Максим Лопес, Филип Джуричич (Грегоре Дефрель, 58'), Хамед Траоре (Лукаш Гараслин, 71'), Доменико Берарди (Франческо Капуто, 81'), Мануэль Локателли (Мехди Бурабья, 81'), Джакомо Распадори (Педро Обьянг, 72') Предупреждение: Давиде Дзаппакоста (30')

    В турнирной таблице Серии А «Сассуоло» занимает седьмое место (56 очков), а «Дженоа» — 14-е (36 очков).

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