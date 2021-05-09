«Арсенал» — «Вест Бромвич»: счет матча 3:1, обзор голов

Счет в матче на 29-й минуте открыли хозяева. Виллиан на левом фланге получил мяч от Себальоса и покатил его дальше, на Сака, тот прострелил к углу вратарской, а Смит Роув в касание вколотил мяч под перекладину.
Спустя шесть минут Чемберс выполнил передачу на правый фланг на ход Пепе, который вошёл в штрафную гостей и нанёс роскошный удар в дальнюю девятку.
«Вест Бром» отквитал один мяч на 67-й минуте. Перейра получил пас на своей половине поля, пробежал метров 50, дошёл до чужой штрафной и пробил в нижний угол — мяч от штанги влетел в сетку.
А на 90-й минуте Виллиан установил окончательный счет, со штрафного уложив мяч в верхний угол ворот — Джонстон не дотянулся.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Арсенал Лондон — Вест Бромвич 3:1
Голы: 1:0 Эмиль Смит Роув (29'), 2:0 Николя Пепе (35'), 2:1 Матеус Перейра (67'), 3:1 Виллиан (90') Арсенал Лондон: Бернд Лено, Габриэл, Букайо Сака, Пабло Мари, Калум Чемберс, Даниель Себальос (Томас, 77'), Виллиан, Николя Пепе, Мохамед Эль-Ненни, Эмиль Смит Роув (Киран Тирни, 63'), Габриэл Мартинелли (Александр Ляказетт, 60') Вест Бромвич: Сэм Джонстон, Дарнелл Ферлонг, Кайл Бартли, Адесево Аджайи, Конор Таунсенд, Каллум Робинсон (Грэйди Диангана, 68'), Мэтт Филлипс, Матеус Перейра, Конор Галлахер, Окай Йокушлу, Мбайе Дьян (Хал Робсон-Кану, 56') Предупреждения: Хал Робсон-Кану (61'), Даниель Себальос (70'), Конор Галлахер (76')