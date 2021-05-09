«Арсенал» — «Вест Бромвич»: счет матча 3:1, обзор голов

Лондонскийодержал домашнюю победу над(3:1) в матче 35-го тура чемпионата Англии.

Счет в матче на 29-й минуте открыли хозяева. Виллиан на левом фланге получил мяч от Себальоса и покатил его дальше, на Сака, тот прострелил к углу вратарской, а Смит Роув в касание вколотил мяч под перекладину.

Спустя шесть минут Чемберс выполнил передачу на правый фланг на ход Пепе, который вошёл в штрафную гостей и нанёс роскошный удар в дальнюю девятку.

«Вест Бром» отквитал один мяч на 67-й минуте. Перейра получил пас на своей половине поля, пробежал метров 50, дошёл до чужой штрафной и пробил в нижний угол — мяч от штанги влетел в сетку.

А на 90-й минуте Виллиан установил окончательный счет, со штрафного уложив мяч в верхний угол ворот — Джонстон не дотянулся.