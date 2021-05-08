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    Соболев поблагодарил Тедеско за доверие

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    Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился ожиданиями от матча с «Химками», а также выразил слова благодарности главному тренеру команды Доменико Тедеско.

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    «На Мирзова смотреть не будем, нужно ориентироваться на свою игру. Тем более что этот матч — домашний. В этот раз точно нельзя расслабляться. Важно выйти и забрать три очка, других мыслей быть не может.

    А уже после игры пообщаемся с Резиуаном. Для нас дополнительная мотивация — остаться на втором месте, в зоне Лиги чемпионов. Нас ждут два финала, в которых мы обязаны выиграть.

    Последние матчи Тедеско? Именно при Доменико я пришел в "Спартак". Знаю, что он очень хотел видеть меня в команде. За это могу сказать ему огромное спасибо. Ведь получается, что если бы не Тедеско, то я бы здесь и не оказался.

    Чувствую, что благодаря ему сильно прибавил в футбольном мышлении: у него настолько агрессивные и интенсивные тренировки, что приходится начинать думать быстрее», — цитирует Соболева официальный сайт «Спартака».

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