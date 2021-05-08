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    «Интер» разнес «Сампдорию» в матче 35 тура Серии А

    «Интер» — «Сампдория»: счет 5:1, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Сампдория Интер Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 35 туре чемпионата Италии «Интер» разгромил дома «Сампдорию» со счетом 5:1.

    «Интер» разнес «Сампдорию» в матче 35 тура Серии А
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    У «Нерадзурри» дублем отметился Алексис Санчес, а также по голу забили Роберто Гальярдини, Андреа Пинамонти и Лаутаро Мартинес.

    Гости ответили одним забитым мячом, который оформил форвард Бальде Кейта.

    Футбол. Италия. Серия А
    Интер — Сампдория 5:1
    Голы: 1:0 Роберто Гальярдини (4'), 2:0 Алексис Санчес (26'), 2:1 Бальде Кейта (35'), 3:1 Алексис Санчес (36'), 4:1 Андреа Пинамонти (62'), 5:1 Лаутаро Мартинес (пенальти) (70') Интер: Самир Ханданович (Йонуц Андрей Раду, 46'), Андреа Раноккия, Danilo D'Ambrosio, Алессандро Бастони, Ашраф Хакими, Роберто Гальярдини (Николо Барелла, 61'), Матиас Весино, Эшли Янг, Кристиан Эриксен (Марсело Брозович, 56'), Алексис Санчес (Андреа Пинамонти, 55'), Лаутаро Мартинес (Стефано Сенси, 73') Сампдория: Эмиль Аудеро, Томмазо Ауджелло, Омар Коллей, Лорензо Тонелли (Майя Йосида, 46'), Бартош Берешиньски, Адриен Силва, Гастон Рамирес (Олбин Экдаль, 46'), Якуб Янкто (Миккель Дамсгор, 46'), Мортен Торсби (Валерио Верре, 46'), Антонио Кандрева, Бальде Кейта (Фабио Квальярелла, 73') Предупреждения: Лорензо Тонелли (31'), Адриен Силва (68')

    «Интер» набрал уже 85 очков. Команда Антонио Конте оформила чемпионский титул еще в прошлом туре. «Сампдория» идет на 9 месте с 45 очками на счету.

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