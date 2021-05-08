ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» Примера. «Атлетико» разошелся миром с «Барсой», «Реал» примет «Севилью»
  • 21:29
    • ЦСКА победил «Краснодар» в Москве
  • 21:28
    • «Бавария» разгромила гладбахскую «Боруссию», Левандовский забил три мяча
  • 21:27
    • «Челси» отсрочил чемпионство «Ман Сити»
  • 19:11
    • «Барселона» и «Атлетико» поделили очки
  • 18:42
    • «Бавария» 9-й раз подряд выиграла чемпионат Германии
    Все новости спорта

    «Атлетик» упустил победу над «Осасуной»

    «Атлетик» — «Осасуна»: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Атлетик Осасуна Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В матче 35-го тура испанской Примеры «Атлетик» из Бильбао на своем поле сыграл вничью с «Осасуной» — 2:2.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Счет уже на 2-й минуте матча открыл полузащитник хозяев Хон Морсильо. На 12-й минуте сербский хавбек «Осасуны» Дарко Брашанац сравнял цифры на табло.

    Вновь вывел басков вперед на 62-й минуте Ойян Сансет. Однако за минуту до окончания основного времени Анте Будимир спас гостей от поражения.

    Футбол. Испания. Примера
    Атлетик — Осасуна 2:2
    Голы: 1:0 Хон Морсильо (1'), 1:1 Дарко Брашанац (12'), 2:1 Ойан Сансет (62'), 2:2 Анте Будимир (89') Атлетик: Унай Симон, Унай Нуньес, Иньиго Мартинес, Оскар де Маркос, Микель Баленсиага, Хон Морсильо (Ибай Гомес, 75'), Микель Весга, Алехандро Беренгер (Унаи Лопес, 80'), Унай Венседор, Ойан Сансет (Рауль Гарсия, 80'), Асьер Вильялибре (Иньяки Уильямс, 75') Осасуна: Серхио Эррера, Хуан Крус (Рубен Гарсия, 72'), Давид Гарсия, Хонас Рамальо (Начо Видаль, 72'), Аридане Эрнандес, Дарко Брашанац, Роберто Торрес (Хонатан Родригес, 79'), Энрике Барха (Энрик Гальего, 88'), Лукас Торро (Эсекьель Авила, 71'), Хон Монкайола, Анте Будимир Предупреждения: Лукас Торро (26'), Унай Венседор (50'), Дарко Брашанац (90')

    «Атлетик» c 46 очками занимает 8-ю позицию. «Осасуна» — 12-я с 41 очком в активе.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» и «Севилья» снова «засушат» игру?
  • «Реал» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • Бергамаски раздухарятся после перерыва?
  • «Парма» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 1.62
    •
  • Гостевой матч «Манчестер Юнайтед» снова завершится вничью?
  • «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.47
  • Экспресс дня 9 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Реал — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Парма — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 16:05
    •  3.10
  • Прогноз на матч Альварес — Сондерс
  • Бокс
  • Сегодня в 05:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Реймс — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 18:05
    •  1.81
  • Прогноз на матч Ювентус — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Эмбер — Синнер
  • Теннис
  • Завтра в 11:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Кецманович — Карацев
  • Теннис
  • Завтра в 11:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры