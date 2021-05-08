«Атлетик» — «Осасуна»: счет матча 2:2, обзор голов

В матче 35-го тура испанской Примерыиз Бильбао на своем поле сыграл вничью с— 2:2.

Счет уже на 2-й минуте матча открыл полузащитник хозяев Хон Морсильо. На 12-й минуте сербский хавбек «Осасуны» Дарко Брашанац сравнял цифры на табло.

Вновь вывел басков вперед на 62-й минуте Ойян Сансет. Однако за минуту до окончания основного времени Анте Будимир спас гостей от поражения.

Футбол. Испания. Примера Атлетик — Осасуна 2:2 Голы: 1:0 Хон Морсильо (1'), 1:1 Дарко Брашанац (12'), 2:1 Ойан Сансет (62'), 2:2 Анте Будимир (89') Атлетик: Унай Симон, Унай Нуньес, Иньиго Мартинес, Оскар де Маркос, Микель Баленсиага, Хон Морсильо (Ибай Гомес, 75'), Микель Весга, Алехандро Беренгер (Унаи Лопес, 80'), Унай Венседор, Ойан Сансет (Рауль Гарсия, 80'), Асьер Вильялибре (Иньяки Уильямс, 75') Осасуна: Серхио Эррера, Хуан Крус (Рубен Гарсия, 72'), Давид Гарсия, Хонас Рамальо (Начо Видаль, 72'), Аридане Эрнандес, Дарко Брашанац, Роберто Торрес (Хонатан Родригес, 79'), Энрике Барха (Энрик Гальего, 88'), Лукас Торро (Эсекьель Авила, 71'), Хон Монкайола, Анте Будимир Предупреждения: Лукас Торро (26'), Унай Венседор (50'), Дарко Брашанац (90')

«Атлетик» c 46 очками занимает 8-ю позицию. «Осасуна» — 12-я с 41 очком в активе.