Примера. «Атлетико» в гостях у «Барселоны», «Реал» примет «Севилью»

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    Результаты матчей 35-го тура чемпионата Испании по футболу

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    С 7 по 10 мая в испанской Примере пройдут матчи 35-го тура.

    «Реал Сосьедад» — «Эльче» 2:0

    В матче 35-го тура испанской Ла Лиги «Реал Сосьедад» одержал домашнюю победу над «Эльче» со счетом 2:0

    Уже на 11-й минуте гости остались вдесятером после прямого удаления полузащитника Рауля Гути.

    Счет на 72-й минуте открыл Ариц Элустондо. Окончательный результат в компенсированное время установил Микель Оярсабаль.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Сосьедад — Эльче 2:0
    Голы: 1:0 Ариц Элустондо (72'), 2:0 Микель Оярсабаль (90') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Ариц Элустондо, Андони Горосабель, Начо Монреаль, Робен Ле Норман, Аднан Янузай (Порту Кристиан, 87'), Хон Гуриди (Андер Барренечеа, 46'), Андер Гевара (Мартин Субименди, 46'), Давид Сильва, Микель Оярсабаль, Александер Исак (Хон Баутиста, 83') Эльче: Пауло Гассанига, Гонсало Верду, Дани Кальво, Элибельтон Паласиос, Антонио Барраган, Оменук Мфулю (Луисми, 85'), Рауль Гутьеррес, Фидель Чавес (Иван Марконе, 46'), Хосан (Pablo Piatti, 67'), Лукас Бое (Гидо Каррильо, 67'), Пере Милья (Эмилиано Ариэль Ригони, 86') Предупреждения: Пауло Гассанига (11'), Фидель Чавес (12'), Антонио Барраган (24'), Андер Гевара (36') Удаление: Рауль Гутьеррес (11')

    С 56 очками «Реал Сосьедад» занимает 5-е место в таблице Примеры, «Эльче» находится на 19-й строчке, набрав 30 очков.

    «Алавес» — «Леванте»

    8 мая, 15:00 мск

    «Барселона» — «Атлетико» М

    8 мая, 17:15 мск

    «Кадис» — «Уэска»

    8 мая, 19:30 мск

    «Атлетик» Б — «Осасуна»

    8 мая, 22:00 мск

    «Хетафе» — «Эйбар»

    9 мая, 15:00 мск

    «Валенсия» — «Вальядолид»

    9 мая, 17:15 мск

    «Вильярреал» — «Сельта»

    9 мая, 19:30 мск

    «Реал Мадрид» — «Севилья»

    9 мая, 22:00 мск

    «Бетис» — «Гранада»

    10 мая, 22:00 мск

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