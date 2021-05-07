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    Эмери: «Вильярреал» заслужил место в финале Лиги Европы

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    Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери прокомментировал ничью с «Арсеналом» (0:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

    Унаи Эмери
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    Унаи Эмери

    «Вильярреал» выиграл у «Арсенала» по сумме двух матчей и вышел в финал турнира, где встретится с «Манчестер Юнайтед».

    «Мы очень гордимся собой, ведь "Арсенал" — отличная команда, а мы проделали великолепную работу, как и в первом матче, и заслуженно прошли в финал. Мы со всей серьезностью отнеслись к этому матчу, мои игроки все время помогали друг другу. Мы трудились изо всех сил, очень хорошо оборонялись.

    Были моменты когда мы, владея мячом, контролировали ход этого матча. Правда, лучший момент для взятия ворот был у "Арсенала". Это надо признать.

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    • Знаю, что нам придется нелегко против "Юнайтед", но сегодня мы сполна насладились моментом. Мы заслужили встречу с ними и покажем болельщикам нашу лучшую игру», — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.

    Финал Лиги Европы состоится 26 мая в польском Гданьске (Польша). УЕФА намерен разрешить 9500 зрителям посетить матч.

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