«Динамо» намерено летом подписать Бакаева

Московскоесохраняет интерес к футболисту «Спартака»и летом предпримет новую попытку заполучить игрока, сообщает «Спорт-Экспресс»

Напомним, что клубы вели переговоры по поводу 24-летнего полузащитника зимой, что подтверждал управляющий директор красно-белых Евгений Мележиков, но тогда они не увенчались успехом.

По данным СМИ, «Динамо» тогда предлагало 5 миллионов евро, а «Спартак» просил 8 миллионов.

Сейчас бело-голубые рассчитывают, что цена сильно снизилась, поскольку футболист еще полгода провел без игровой практики, до конца контракта у него осталось не полтора года, а год, кроме того, в декабре с ним можно будет бесплатно подписать соглашение.

В нынешнем сезоне Бакаев провел 26 матчей, забил 1 гол и отдал 7 голевых передач.