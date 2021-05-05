ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе МоуриньюСмелое решение Моуринью. Возглавив «Рому», португалец принял непростой вызов
  • 19:11
    • Инфантино: Мы всерьёз обсуждаем введение ограничений на зарплаты
  • 14:35
    • Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде
  • 14:04
    • Карацев выиграл у Шварцмана и вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде
    Все новости спорта

    Марез: ПСЖ наступал, и два наши гола родились именно на контрвыпадах

    Футбол Манчестер Сити Футбол Англии ПСЖ Футбол Франции Лига чемпионов АПЛ Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез прокомментировал выход команды в финал Лиги чемпионов после победы над ПСЖ (2:0).

    Рияд Марез
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рияд Марез

    Марез оформил дубль в ответном полуфинальном матче и забил один из голов в первом матче в Париже, который «Сити» выиграл со счетом 2:1.

    «Очень хорошая игра. Мы снова не смогли нормально ее начать: хорошего первого тайма в нашем исполнении не было, — но мы забили и почувствовали себя комфортнее.

    Вторую половину отыграли хорошо и могли забить больше. А после предъявления красной карточки стало спокойнее.

    Не могу сказать, что именно таким был план на игру — контратаковать. Но соперник наступал, и два наши гола родились именно на контрвыпадах.

    В субботу нас ждет следующий матч, и нам нужна победа, чтобы оформить чемпионство. И тогда уже сосредоточимся на подготовке к финалу Лиги чемпионов», — сказал игрок в интервью BT Sport.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» и «Реал» снова сыграют вничью?
  • «Челси» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 3.42
    •
  • «Брага» и «Пасуш де Феррейра» много не забьют
  • «Брага» — «Пасуш де Феррейра». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • Сможет ли «Арсенал» сделать камбэк в противостоянии с «Вильярреалом»?
  • «Арсенал» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 3.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.85
  • Экспресс дня 5 мая
  • Сегодня в 23:15
    •  3.42
  • Прогноз на матч Челси — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Брага — Пасуш де Феррейра
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.78
  • Прогноз на матч Арсенал — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Рома — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Аризона — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Анахайм
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры