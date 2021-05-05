Марез: ПСЖ наступал, и два наши гола родились именно на контрвыпадах

Нападающий «Манчестер Сити»прокомментировал выход команды в финал Лиги чемпионов после победы над(2:0).

Марез оформил дубль в ответном полуфинальном матче и забил один из голов в первом матче в Париже, который «Сити» выиграл со счетом 2:1.

«Очень хорошая игра. Мы снова не смогли нормально ее начать: хорошего первого тайма в нашем исполнении не было, — но мы забили и почувствовали себя комфортнее.

Вторую половину отыграли хорошо и могли забить больше. А после предъявления красной карточки стало спокойнее.

Не могу сказать, что именно таким был план на игру — контратаковать. Но соперник наступал, и два наши гола родились именно на контрвыпадах.

В субботу нас ждет следующий матч, и нам нужна победа, чтобы оформить чемпионство. И тогда уже сосредоточимся на подготовке к финалу Лиги чемпионов», — сказал игрок в интервью BT Sport.