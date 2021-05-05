Газизов: Позвонили Зинченко, пожелал ему выиграть ЛЧ, а он нам — остаться в РПЛ

Генеральный директор «Уфы»рассказал о своем разговоре спосле ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Пари Сен-Жермен».

Зинченко в этой игре провел на поле все 90 минут. «Манчестер Сити» выиграл у «пари Сен-Жермен» со счетом 2:0, а по сумме двух матчей — 4:1. В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет либо с «Челси», либо с мадридским «Реалом».

«Переживал очень сильно за Зину. Сегодня ему позвонили, поговорили. Сказали, что в восторге от его игры. Он в очень хорошем настроении. Мы очень гордимся тем, что Зина играл за нас. Он же сказал, что следит за нами и желает, чтобы мы выполнили задачу остаться в РПЛ.

Саша доказывает, что труд — самое главное в футболисте. У меня в нем никогда сомнений не было, он выгрыз себе место, потому что очень целеустремлённый. Пожелал ему выиграть финал, будем болеть за него. На "Уфу" это все тоже положительно работает», — приводит слова Газизова «Чемпионат».