Артета: Полуфинал ЛЕ — очень важный момент сезона для «Арсенала»

Микель Артета Фото: globallookpress.com
В первом матче «Вильярреал» одержал домашнюю победу со счетом 2:1.
«Это правда, по разным причинам для некоторых игроков нынешний сезон может стать последним [в клубе]. Я вижу, как много для них значит Лига Европы и как они хотят ее выиграть.
[Пьер-Эмерик Обамеянг] сыграл хорошо [в воскресном победном матче с "Ньюкаслом"]. Он чувствовал себя намного лучше, чем в предыдущие дни.
Для Обамеянга было очень важно забить гол, так что сейчас у него все нормально.
Это всего десятый еврокубковый полуфинал "Арсенала", поэтому для нас это очень важный момент сезона», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.