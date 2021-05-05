Артета: Полуфинал ЛЕ — очень важный момент сезона для «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала»поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги Европы с

В первом матче «Вильярреал» одержал домашнюю победу со счетом 2:1.

«Это правда, по разным причинам для некоторых игроков нынешний сезон может стать последним [в клубе]. Я вижу, как много для них значит Лига Европы и как они хотят ее выиграть.

[Пьер-Эмерик Обамеянг] сыграл хорошо [в воскресном победном матче с "Ньюкаслом"]. Он чувствовал себя намного лучше, чем в предыдущие дни.

Для Обамеянга было очень важно забить гол, так что сейчас у него все нормально.

Это всего десятый еврокубковый полуфинал "Арсенала", поэтому для нас это очень важный момент сезона», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.