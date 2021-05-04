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    Тухель: Дело не в схеме «Реала», а в том, насколько смело сыграем мы

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    Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от ответного матча с мадридским «Реалом».

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов команды сыграли вничью в Мадриде — 1:1.

    «Задача — поддерживать интенсивность на протяжении всего матча. Это полуфинал, матч плей-офф, так что давление большое. Без определенного уровня уверенности и веры в свои силы у нас не будет ни единого шанса.

    Не уверен, что "Реал" опять сыграет по схеме 5-3-2, они могут использовать модель 4-3-3. Это решение внесет свои изменения в игру.

    Но на мой взгляд, дело не в схеме "Реала", а в том, как сыграем мы. Будем ли мы действовать достаточно смело?

    Главный урок, который мы усвоили, — мы можем в себя верить и заслужили свое место в полуфинале. Мы заслуженно играем на таком уровне.

    Сыграет ли Рамос? Сложный вопрос, ведь я просто не знаю. Имеет ли это значение? Да, большое. Это капитан самой успешной команды последних лет.

    Но мы не должны на этом зацикливаться. Думаю, он сыграет с первых минут, и мы должны к этому подготовиться.

    Н'Голо Канте — это парень, который тебе нужен для завоевания трофеев. Потому мы очень и очень рады, что он с нами.

    Это невероятный игрок. Он спокоен, любит уединиться. Он не шумит, но я часто вижу его улыбающимся. Он готов общаться со всеми, но остается собой.

    Я очень рад, что такие игроки существуют. Наблюдать за ним — одно удовольствие. У него менталитет человека, который всегда готов прийти на выручку», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

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