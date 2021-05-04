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    «Бавария» объявила об уходе полузащитника по окончании сезона

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    «Бавария» на своем официальном сайте объявила об уходе полузащитника Хави Мартинеса по окончании сезона.

    Хави Мартинес
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    Хави Мартинес

    Стороны приняли решение не продлевать контракт, истекающий 30 июня.

    «Я очень горд и счастлив, что мне разрешили быть частью семьи "Баварии" в течение девяти лет. Я хочу поблагодарить этот великолепный клуб и, прежде всего, наших болельщиков. Эти девять лет я никогда не забуду», — заявил 32-летний испанец.

    Мартинес выступает за «Баварию» с 2012 году. Вместе с командой он восемь раз становился чемпионом Германии, пять раз брал Кубок страны, четыре раза — Суперкубок, а также по два раза побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

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