«Манчестер Сити» — «Пари Сен-Жермен»: счет матча 2:0, обзор голов

одержал победу надв ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Фрагмент матча Фото: mancity.com

Встреча, которая прошла на стадионе «Этихад», завершилась со счетом 2:0.

Подопечные Пепа Гвардиолы вышли вперед уже на 11-й минуте, когда Эдерсон длинной передачей запустил Александра Зинченко по флангу, тот прострелил в центр под удар Кевину Де Брейне. Защитники гостей не позволили бельгийцу пробить, но мяч отскочил к Рияду Марезу, и тот с острого угла пробил Кейлора Наваса.

До перерыва у парижан было два хороших момента, чтобы отыграться. В первом Маркиньос головой пробил в перекладину, а во втором Анхель Ди Мария едва не попал в открытый угол ворот после потери Бернарду Силвы на своей половине поля.

На 63-й минуте «горожане» удвоили свое преимущество. В быстрой контратаке Фил Фоден прострелил на дальнюю штангу, где открытый Марез мощным ударом поразил цель.

Спустя шесть минут гости остались в меньшинстве из-за удаления Ди Марии, который за пределами поля грубо врезался в Фернандиньо и получил красную карточку.

Играя в меньшинстве, «Пари Сен-Жермен» сдался окончательно и не смог забить даже гол престижа.

Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал Манчестер Сити — ПСЖ 2:0 Голы: 1:0 Рияд Марез (11'), 2:0 Рияд Марез (63') Манчестер Сити: Эдерсон Мораес, Кайл Уолкер, Рубен Диаш, Джон Стоунс, Александр Зинченко, Илкай Гюндоган, Бернарду Силва (Рахим Стерлинг, 82'), Фернандиньо, Кевин Де Брёйне (Габриэл Жезус, 82'), Рияд Марез, Филип Фоден (Серхио Агуэро, 85') ПСЖ: Кейлор Навас, Преснел Кимпембе, Маркос Маркиньос, Абду Диалло (Митчел Баккер, 83'), Алессандро Флоренци (Колин Дагба, 75'), Марко Верратти, Леандро Даниэль Паредес (Перейра Данилу, 75'), Неймар, Анхель Ди Мария, Андер Эррера (Юлиан Дракслер, 62'), Мауро Икарди (Мойзе Кин, 62') Предупреждения: Андер Эррера (22'), Марко Верратти (71'), Александр Зинченко (72'), Кевин Де Брёйне (74'), Преснел Кимпембе (87'), Перейра Данилу (89') Удаление: Анхель Ди Мария (69')

Неделю назад в Париже «Сити» победил со счетом 2:1. Для английского клуба этот выход в финал Лиги чемпионов стал первым в истории. Во втором полуфинале играют «Челси» и «Реал», в Мадриде они сыграли вничью 1:1.