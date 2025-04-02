2 апреля в 1/2 финала Кубка Германии по футболу сыграют «Штутгарт» и «РБ Лейпциг». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Штутгарт» — «РБ Лейпциг», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Штутгарт»

Турнирное положение: Швабы проводят весьма бледный сезон. Команда нынче пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Штутгарт» на 5 очков отстает от зоны еврокубков. А вот забила команда 47 мячей в 27 поединках.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Швабы минимально уступили «Айнтрахту».

До того команда потерпела поражение от «Байера» (3:4). А вот чуть ранее она не сумела переиграть скромный «Хольштайн» (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках «Штутгарт» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Штутгарт» не побеждает уже 6 матчей кряду. Да и обороняется команда не столь успешно, пропустив 44 мяча в 27 матчах.

Матчи с «РБ Лейпцигом» для команды исторически складываются непросто. В 5 последних очных поединках «Штутгарт» по 2 раза победил и уступил.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Швабы намерены побороться за Кубок Германии.

«РБ Лейпциг»

Турнирное положение: «Быки» борются за попадание в Лигу чемпионов. Команда на данный момент находится на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «РБ Лейпциг» на 3 очка отстает от искомой четверки. А вот в свои ворота команда пропустила 34 мяча в 27 матчах чемпионата.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде не удался. «Быки» с минимальным счетом уступили «Боруссии» М.

До того команда нанесла поражение «Боруссии» Д (2:0). А вот встреча с «Фрайбургом» принесла сухой паритет.

При этом «РБ Лейпциг» в 5 своих последних поединках победил 2 раза. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 3 пропущенных в собственные ворота.

Не сыграют: Петер Гулачи, Бенжамин Хенрикс, Кевин Кампль, Антонио Нуса — травмированы.

Состояние команды: «РБ Лейпциг» нынче крайне нестабилен. Да и лазарет команды все никак не опустеет.

При этом «РБ Лейпциг» не столь результативно атакует. Забила команда 41 мяч в 27 матчах текущего чемпионата.

Прекрасный сезон проводит Беньямин Шешко. Словенский форвард настрелял уже 10 мячей в Бундеслиге и 3 в Кубке Германии.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Быки» постараются воспользоваться проблемами соперника.

Статистика для ставок

«Штутгарт» одолел «быков» в 2 последних очных поединках

Обе команды в среднем забивают реже 2 мячей за матч

Швабы не побеждают уже 6 матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.57 и 2.35.

Прогноз: «Штутгарт» намерен прервать серию своих неудач, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные гости крайне нестабильны, а вот швабы на родной арене способны поднатореть в плане реализации.

Ставка: Победа «Штутгарта» за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.38