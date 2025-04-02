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    Сумеют ли швабы пробиться в финал Кубка Германии?

    Штутгарт — РБ Лейпциг. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Кубок Германии, 2 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Штутгарт» — «РБ Лейпциг»
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    Дениз Ундав
    2 апреля в 1/2 финала Кубка Германии по футболу сыграют «Штутгарт» и «РБ Лейпциг». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Штутгарт» — «РБ Лейпциг», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Штутгарт»

    Турнирное положение: Швабы проводят весьма бледный сезон. Команда нынче пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

    При этом «Штутгарт» на 5 очков отстает от зоны еврокубков. А вот забила команда 47 мячей в 27 поединках.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Швабы минимально уступили «Айнтрахту».

    До того команда потерпела поражение от «Байера» (3:4). А вот чуть ранее она не сумела переиграть скромный «Хольштайн» (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках «Штутгарт» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 11.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Штутгарт» не побеждает уже 6 матчей кряду. Да и обороняется команда не столь успешно, пропустив 44 мяча в 27 матчах.

    Матчи с «РБ Лейпцигом» для команды исторически складываются непросто. В 5 последних очных поединках «Штутгарт» по 2 раза победил и уступил.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Швабы намерены побороться за Кубок Германии.

    «РБ Лейпциг»

    Турнирное положение: «Быки» борются за попадание в Лигу чемпионов. Команда на данный момент находится на 6 месте турнирной таблицы.

    Причем «РБ Лейпциг» на 3 очка отстает от искомой четверки. А вот в свои ворота команда пропустила 34 мяча в 27 матчах чемпионата.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде не удался. «Быки» с минимальным счетом уступили «Боруссии» М.

    До того команда нанесла поражение «Боруссии» Д (2:0). А вот встреча с «Фрайбургом» принесла сухой паритет.

    При этом «РБ Лейпциг» в 5 своих последних поединках победил 2 раза. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 3 пропущенных в собственные ворота.

    Не сыграют: Петер Гулачи, Бенжамин Хенрикс, Кевин Кампль, Антонио Нуса — травмированы.

    Состояние команды: «РБ Лейпциг» нынче крайне нестабилен. Да и лазарет команды все никак не опустеет.

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    При этом «РБ Лейпциг» не столь результативно атакует. Забила команда 41 мяч в 27 матчах текущего чемпионата.

    Прекрасный сезон проводит Беньямин Шешко. Словенский форвард настрелял уже 10 мячей в Бундеслиге и 3 в Кубке Германии.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Быки» постараются воспользоваться проблемами соперника.

    Статистика для ставок

    • «Штутгарт» одолел «быков» в 2 последних очных поединках

    • Обе команды в среднем забивают реже 2 мячей за матч

    • Швабы не побеждают уже 6 матчей кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.57 и 2.35.

    Прогноз: «Штутгарт» намерен прервать серию своих неудач, и наверняка будет активно атаковать.

    Номинальные гости крайне нестабильны, а вот швабы на родной арене способны поднатореть в плане реализации.

    Ставка: Победа «Штутгарта» за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.38

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    Штутгарт — РБ Лейпциг: прогноз и ставка за 2.05, статистика, коэффициенты матча 02.04.202521:45. Сумеют ли швабы пробиться в финал Кубка Германии?
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