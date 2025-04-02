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    «Барселона» выйдет в финал Кубка Испании, «Милан» создаст проблемы «Интеру»

    Экспресс дня 2 апреля. Ставки и прогнозы на футбол

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    Ханс-Дитер Флик
    В очередном экспрессе рассмотрим игру в АПЛ, а также матчи в Кубках Италии и Испании На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Манчестер Сити» — «Лестер»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Манчестер Сити» пока идет не в зоне Лиги чемпионов. Клуб располагается на 5-м месте в таблице. Набрано 48 очков по итогам 29 встреч.

    В марте «Манчестер Сити» провел четыре матча. Команда проиграла лишь одну встречу. 8 марта подопечные Хосепа Гвардиолы в гостях уступили «Ноттингем Форест» со счетом 0:1.

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    • «Лестер» располагается в нижней части таблицы. У клуба на данный момент лишь 19-я позиция. «Лисы» записали в актив 17 очков по итогам 29 туров.

    В первом круге у «Манчестер Сити» проблем не возникло. Матч состоялся 29 декабря 2024 года. Команда Хосепа Гвардиолы победила в гостях со счетом 2:0. Голы забили Савио и Эрлинг Холанн.

    Ставка: Обе забьют за 1.83.

    «Милан» — «Интер»

    Футбол. Кубок Италии

    «Милан» готовится к матчу Кубка Италии не в лучшем настроении. Ранее россонери неудачно съездили в Неаполь. Команда Сержиу Консейсау потерпела поражение со счетом 1:2.

    Теперь россонери постараются реабилитироваться в матче Кубка Италии. Есть возможность выйти в финал турнира. Однако букмекеры не верят в успех «Милана». Фаворитом предстоящего противостояния является коллектив Симоне Индзаги.

    Прогнозы и ставки на футбол

    «Интер» идет на первой строчке в таблице Серии А. Клуб набрал 67 очков в 30 матчах. У «Интера» 20 побед, 7 ничьих и три поражения. Команда забила 67 голов и пропустила 28 мячей.

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    Последнюю встречу между собой миланские клубы провели 2 февраля. Тогда выявить сильнейшего не удалось. Матч закончился вничью 1:1.

    Ставка: «Милан» не проиграет за 1.67.

    «Атлетико» — «Барселона»

    Футбол. Кубок Испании

    Первый матч оказался невероятно зрелищным. Команды в сумме забили восемь голов. «Барселона» дома могла отпраздновать волевую победу, но поединок закончился вничью 4:4.

    Дома «матрасники» будут играть первым номером. Ранее Диего Симеоне отметил, что «Атлетико» хочет сосредоточиться на атакующем футболе. После вылета из Лиги чемпионов «Атлетико» намерен пробиться в финал Кубка Испании.

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    • В раздевалке «Барселоны» царит отличное настроение. У сине-гранатовых шестиматчевая выигрышная серия. Ранее каталонцы в перенесенном матче Примеры дома разгромили «Жирону» со счетом 4:1.

    Совсем недавно «Атлетико» и «Барселона» встречались друг с другом. 16 марта клубы сыграли в рамках Ла Лиги. «Атлетико» дома потерпел поражение от «Барселоны» со счетом 2:4. Сейчас «матрасники» нацелены сыграть гораздо лучше.

    Ставка: Проход «Барселоны» за 1.72.

    Общий коэффициент — 5.25.

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    Экспресс дня 2 апреля: прогноз и ставка за 5.25, статистика, коэффициенты матча 02.04.202522:30. «Барселона» выйдет в финал Кубка Испании, «Милан» создаст проблемы «Интеру»
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