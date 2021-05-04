Чорлука будет ассистентом главного тренера сборной Хорватии на Евро-2020

Президент федерации футбола Хорватиисообщил о том, что защитник «Локомотива»войдет в штаб главного тренера сборной Хорватиина чемпионате Европы — 2020.

«Ведран Чорлука провел выдающуюся карьеру в сборной Хорватии.

Поэтому мы приняли решение, что Ведран будет ассистентом Златко Далича на предстоящем чемпионате Европы. Это наше совместное решение вместе со Златко.

Я очень счастлив, что Чорлука будет в команде. Уверен, что такой человек, как Ведран, сплотит коллектив и поможет молодым ребятам», — сказал Шукер Sport24.

Напомним, ранее тренерский штаб хорватской национальной команды покинул ради работы главным тренером ЦСКА Ивица Олич.