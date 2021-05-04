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    Чорлука будет ассистентом главного тренера сборной Хорватии на Евро-2020

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    Президент федерации футбола Хорватии Давор Шукер сообщил о том, что защитник «Локомотива» Ведран Чорлука войдет в штаб главного тренера сборной Хорватии Златко Далича на чемпионате Европы — 2020.

    Ведран Чорлука
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    Ведран Чорлука

    «Ведран Чорлука провел выдающуюся карьеру в сборной Хорватии.

    Поэтому мы приняли решение, что Ведран будет ассистентом Златко Далича на предстоящем чемпионате Европы. Это наше совместное решение вместе со Златко.

    Я очень счастлив, что Чорлука будет в команде. Уверен, что такой человек, как Ведран, сплотит коллектив и поможет молодым ребятам», — сказал Шукер Sport24.

    Напомним, ранее тренерский штаб хорватской национальной команды покинул ради работы главным тренером ЦСКА Ивица Олич.

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