«Сампдория» — «Рома»: счет матча 2:0, обзор голов

В матче 34-го тура чемпионата Италииодержала домашнюю победу над— 2:0.

Счет в матче на 45-й минуте открыл Адриен Силва, а на 65-й минуте Якуб Янкто удвоил преимущество генуэзцев.

На 71-й минуте «Рома» получила право на пенальти, но Эдин Джеко не реализовал одиннадцатиметровый.

Футбол. Италия. Серия А Сампдория — Рома 2:0 Голы: 1:0 Адриен Силва (45'), 2:0 Якуб Янкто (65') Сампдория: Эмиль Аудеро, Томмазо Ауджелло, Омар Коллей, Лорензо Тонелли, Бартош Берешиньски, Адриен Силва (Олбин Экдаль, 85'), Валерио Верре (Гастон Рамирес, 73'), Якуб Янкто, Мортен Торсби, Миккель Дамсгор (Антонио Кандрева, 81'), Маноло Габбьядини (Бальде Кейта, 73') Рома: Даниэл Фузато, Крис Смоллинг, Джанлука Манчини, Мараш Кумбула (Рожер Ибаньес, 64'), Бриан Кристанте, Гонсало Вильяр (Ebrima Darboe, 83'), Давиде Сантон (Рик Карсдорп, 69'), Бруно Перес, Генрих Мхитарян, Эдин Джеко, Борха Майораль (Хавьер Пасторе, 69') Предупреждения: Мараш Кумбула (24'), Бриан Кристанте (32'), Джанлука Манчини (70')

«Рома» занимает 7-е место в таблице Серии А, имея в активе 55 очков. «Сампдория» располагается на 9-й строчке, набрав 45 очков.