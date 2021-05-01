«Уэска» — «Реал Сосьедад»: счет матча 1:0, обзор гола

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Счет был открыт лишь на 87-й минуте, автором забитого мяча стал Сандро Рамирес.
Футбол. Испания. Примера
Уэска — Реал Сосьедад 1:0
Гол: 1:0 Сандро Рамирес (87') Уэска: Альваро Фернандес, Хорхе Пулидо, Димитриос Сиовас (Идрисса Думбия, 90'), Денис Вавро, Пабло Маффео (Педро Лопес, 75'), Давид Феррейро (Серхио Гомес, 68'), Хавьер Галан, Микель Рико (Педро Москера, 75'), Хайме Сеоане, Сандро Рамирес (Гастон Сильва, 90'), Рафаэль Мир Висенте Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Ариц Элустондо, Андони Горосабель (Хосеба Сальдуа, 65'), Начо Монреаль, Робен Ле Норман, Микель Оярсабаль (Давид Сильва, 65'), Аднан Янузай (Андер Барренечеа, 58'), Андер Гевара, Мартин Субименди, Порту Кристиан, Александер Исак (Хон Баутиста, 81') Предупреждения: Андони Горосабель (52'), Хайме Сеоане (76'), Хосеба Сальдуа (86'), Хорхе Пулидо (89')
«Реал Сосьедад» с 53 очками занимает 5-е место в турнирной таблице Примеры, «Уэска» поднялась из зоны вылета на 17-е место, набрав 30 очков.
В следующем туре «Реал Сосьедад» встретится с «Эльче» 7 мая, а «Уэска» на следующий день отправится в гости к «Кадису».