«Эйбар» — «Алавес»: счет 3:0, обзор голов

в матче 34 тура Примеры дома разгромилсо счетом 3:0 и прервал серию из 16 игр без побед.

В составе «Оружейников» все голы забивал Кике. Он отметился на 3-й, 50-й и 59 минутах поединка. Тем самым игрок вышел на 8 место в списке бомбардиров Примеры, набрав 12 мячей.

Футбол. Испания. Примера Эйбар — Алавес 3:0 Голы: 1:0 Энрике Гарсия (3'), 2:0 Энрике Гарсия (50'), 3:0 Энрике Гарсия (59') Эйбар: Марко Дмитрович, Паулу Оливейра, Хосе Анхель (Рафаэл Суареш, 54'), Роберто Корреа (Серхио Альварес, 85'), Анайц Арбилья, Папе Диоп, Эдуардо Экспозито, Бриан Хиль (Такаси Инуи, 82'), Мигель Атьенса, Серхи Энрич, Энрике Гарсия (Йосинори Муто, 82') Алавес: Фернандо Пачеко, Виктор Лагуардия, Мартин Агиррегабирия, Флорьян Лежён, Чимо Наварро, Родриго Батталья, Томас Пина (Пере Понс, 56'), Эдгар Мендес (Луис Риоха, 56'), Жоау Филипе (Борха Сайнс, 63'), Лукас Перес (Йон Гвидетти, 63'), Хоселу (Дейверсон, 80') Предупреждения: Томас Пина (44'), Родриго Батталья (57')

Несмотря на положительный результат, «Эйбар» остался на дне таблиц (26 очков), а «Алавес» пока что остается на 16 позиции (31 очко), но после этого тура может опуститься в зону вылета.